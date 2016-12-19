Doğu'da birçok ilde okullar tatil! Kar esareti devam ediyor!

Doğu Anadolu Bölgesindeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 83 yerleşim biriminin yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Taşımalı eğitime tabi olan bir çok noktada ise okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi...

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle halen 6 mahalle ve 18 mezraya ulaşım sağlanamadığı bildirildi.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR!



Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Edremit, Tuşba, İpekyolu, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerindeki kapalı mahalle ve mezra yollarını ulaşıma açtığına yer verilen açıklamada, Başkale, Bahçesaray, Erciş, Çaldıran, Çatak ve Gevaş ilçelerindeki kapalı yollarda ise çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde kapalı karayolu bulunmadığı, ekiplerin yol genişletme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre de bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçmesi tahmin edilirken, Hakkari ve ilçelerinde ise sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışı bekleniyor.

BİTLİS'TE 16 KÖYÜN YOLU KAPANDI



Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, kar ve tipi nedeniyle 16 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kapanan yollarda karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini dile getirerek, vatandaşların asılsız ihbarlarda bulunmamasını istedi.

Bitlis Meteoroloji Müdürü Rasim Saraç de kent merkezinde kar kalınlığının 1 metre, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreyi bulduğunu belirtti.

Kentte gece hava sıcaklığının sıfırın altında 18 derece olarak ölçüldüğünü bildiren Saraç, hava sıcaklığının düşmesinden dolayı vatandaşları don ve buzlanmalara karşı uyardı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bitlis-Tatvan ve Bitlis-Muş karayollarında trafik kontrollü sağlandı.

Karayolları ve belediye ekiplerince kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizliği yapılıyor.

HAKKARİ'DE 83 KÖYÜN YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 91 köyden 83'ü ulaşıma açıldı. Kent genelinde 8 köy ve 15 mezraya da ulaşımın sağlanması için İl Özel Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar yürütülüyor.

MUŞ'TA 20 KÖY YOLU KAPANDI

Muş'ta da kar yağışı ve tipi yüzünden il merkezi ve ilçelere bağlı 20 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince çalışmalar devam ediyor.