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Doğan grubuna şok! Barbaros Muratoğlu FETÖ'den gözaltında

Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu FETÖ'den gözaltına alındı... Barbaros Muratoğlu'nun ilk sorgusunun ardından Ankara'ya getirileceği öğrenildi...

01 Aralık 2016 Perşembe 11:34
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Doğan grubuna şok! Barbaros Muratoğlu FETÖ'den gözaltında

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, "terör örgütünün medya unsuru olarak faaliyet yürüttüğü ve bu şekilde FETÖ/PDY üyesi olduğu" iddiasıyla Muratoğlu hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nu Ankara Etimesgut'ta gözaltına aldı. Muratoğlu'nun İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

Son Güncelleme: 01.12.2016 11:44
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