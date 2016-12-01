Doğan grubuna şok! Barbaros Muratoğlu FETÖ'den gözaltında

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, "terör örgütünün medya unsuru olarak faaliyet yürüttüğü ve bu şekilde FETÖ/PDY üyesi olduğu" iddiasıyla Muratoğlu hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nu Ankara Etimesgut'ta gözaltına aldı. Muratoğlu'nun İstanbul'a getirileceği öğrenildi.