Dink davasının üye hakimine FETÖ'den gözaltı

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de öldürülmesine ilişkin davada, tutuklu sanık Ramazan Akyürek ifade verdiği sırada duruşmaya verilen arada, bu mahkemenin üye hakimlerinden olan ancak duruşmaya katılmayan Bünyamin Karakaş'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında odasından gözaltına alındığı belirtildi.



DURUŞMAYA ARA VERDİ



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Ramazan Akyürek savunmasını yaptığı sırada, mahkeme heyeti duruşmaya kısa bir ara verdi. Verilen aranın ardından salona gelen mübaşir, duruşmanın 2 saat sonra devam edeceğini duyurdu.



Bu sırada, mahkemenin üye hakimlerinden olan ancak duruşmaya katılmayan Bünyamin Karakaş'ın odasından gözaltına alındığı ve odasında arama yapıldığı öğrenildi.



FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan gözaltı kararı verilen 192 hakim ve savcıdan 55'i İstanbul'daki adliyelerde görev yapıyor. Üye hakim Bünyamin Karakaş'ın da bu kapsamda gözaltına alındığı belirtildi.