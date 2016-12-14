DİKKAT! İstanbul Anadolu yakasında elektrik kesintisi

Kış aylarının gelmesiyle elektrik kesintileri de artmaya başladı. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ 14 Aralık Çarşamba günü İstanbul Anadolu yakasında bazı ilçe ve mahallere belirli saatler arasında elektrik verilemeyeceğini duyurdu. İşte elektrik verilemeyecek yerler...