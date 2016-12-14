Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

DİKKAT! İstanbul Anadolu yakasında elektrik kesintisi

Kış aylarının gelmesiyle elektrik kesintileri de artmaya başladı. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ 14 Aralık Çarşamba günü İstanbul Anadolu yakasında bazı ilçe ve mahallere belirli saatler arasında elektrik verilemeyeceğini duyurdu. İşte elektrik verilemeyecek yerler...

14 Aralık 2016 Çarşamba 08:25
26 Okunma
DİKKAT! İstanbul Anadolu yakasında elektrik kesintisi

 Ataşehir, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahalleleri 16 Aralık'ta elektrik alamayacak.

ATAŞEHİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ!
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'nden yapılan açıklamaya göre Ataşehir'de 09.00-17.00'de, Ferhatpaşa Mahallesi Anadolu, Yeditepe, 6., 4., 9., Mareşal Fevzi Çakmak, 15., 17., 38. - 31., 27., 35., 33. sokaklarında, Çekmeköy'de 09.00-12.00'de, Merkez Mahallesi Atlas Sokak, 11.30-16.30'da, Hamidiye Mahallesi Mimar Sinan,  Barışyolu sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.

KADIKÖY'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ!

Kadıköy'de 09.30-11.00'de, Erenköy Mahallesi Mehmet Ertem Alp, Hayri Eğmezoğlu, Kazım Karabekir Paşa sokaklarına, 11.30-13.00'da, Erenköy Mahallesi Yesari Asım Arsoy, Ethem Efendi, Yalçınkaya, Hatboyu sokaklarına, 11.30-16.30'da, Hasanpaşa Mahallesi Nabizade, Fahrettin Kerim Gökay, Andelip Esat sokaklarına, Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay, Poyraz, Ahsen Çıkmazı,13.30-15.00'de, 19 Mayıs Mahallesi Bayar Sokak,15.30-17.00'de, Kozyatağı Mahallesi Paşazade, Bayar, Cemil Akdoğan sokaklarına elektrik verilemeyecek.

KARTAL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kartal'da 08.00-18.00'de, Kordonboyu Mahallesi Tekel, Kampyolu, Gezi Yolu, Güzelbahçe, Palmiye, Nergis, Nilüfer, Şakayık, Ayna sokaklarında, Orhantepe Mahallesi Tekel, Kampyolu, Gezi Yolu, Güzelbahçe, Palmiye, Nergis, Şehit Semih Balaban, Bahar, Şakayık, Karamel, Ayna sokaklarında, Ümraniye'de 14.00-18.00'de, Tatlısu Mahallesi Şanlı, Acun, Osmangazi, Elalmış, Turgut Özal, Tarık Buğra, Seyhan, Reyhan sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

ÜSKÜDAR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Üsküdar'da 09.00-15.00'te, Bahçelievler Mahallesi Söğüt, Salkım Söğüt Çıkmazı, Akşam Sefası, Meşe, İğde, Kestane, Kına Çiçeği, Nilüfer, Yazgülü, Yeşil Palmiye, Palmiye 1. Çıkmazı, Petunya Çıkmazı, Petunya, Palmiye 2. Çıkmazı'nda elektrik kesintisi yapılacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Evden çıkanlar görenleri şoke etti
Evden çıkanlar görenleri şoke etti

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle