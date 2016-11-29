Dikkat! Fırtına geliyor!

Batı Karadeniz, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz'de fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de bugün sabah saatlerinde, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Marmara Denizi'nde de yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde fırtına etkili olacak. Kuvvetli fırtınanın çarşamba günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'de ise gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde fırtına, yarın gece saatlerinden itibaren ise 8 ila 10 kuvvetinde tam fırtına etkili olacak. Kuvvetli ve tam fırtınanın, perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Güney Ege'de, çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, perşembe günü kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinde etkisini yitireceği öngörülüyor.

Batı ve Orta Akdeniz'de ise yarın öğle saatlerden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına etkili olacak. Fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

- İstanbul'da şiddetli yağış

Kuvvetli yağışlar, yarın sabah saatlerine kadar İstanbul'da etkisini artırarak sürdürecek. Yer yer metrekareye 100 kilogram yağış düşeceği, yağışın sabah saatlerinden sonra etkisini azaltarak devam edeceği tahmini yapılıyor.

- Çanakkale ve Balıkesir'de yağış

Öte yandan, Çanakkale ile Balıkesir'in batı ilçelerinde aşırı yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi beklendiğinden, sel, su baskını, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.