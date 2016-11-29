Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

Dikkat! Fırtına geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi'nde de bugün sabahın ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde fırtınanın etkili olacağını duyurdu. Kuvvetli fırtınanın çarşamba günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

29 Kasım 2016 Salı 07:52
45 Okunma
Dikkat! Fırtına geliyor!

Batı Karadeniz, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz'de fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de bugün sabah saatlerinde, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Marmara Denizi'nde de yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde fırtına etkili olacak. Kuvvetli fırtınanın çarşamba günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'de ise gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde fırtına, yarın gece saatlerinden itibaren ise 8 ila 10 kuvvetinde tam fırtına etkili olacak. Kuvvetli ve tam fırtınanın, perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Güney Ege'de, çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, perşembe günü kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinde etkisini yitireceği öngörülüyor.

Batı ve Orta Akdeniz'de ise yarın öğle saatlerden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına etkili olacak. Fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

- İstanbul'da şiddetli yağış 

Kuvvetli yağışlar, yarın sabah saatlerine kadar İstanbul'da etkisini artırarak sürdürecek. Yer yer metrekareye 100 kilogram yağış düşeceği, yağışın sabah saatlerinden sonra etkisini azaltarak devam edeceği tahmini yapılıyor.

- Çanakkale ve Balıkesir'de yağış

Öte yandan, Çanakkale ile Balıkesir'in batı ilçelerinde aşırı yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi beklendiğinden, sel, su baskını, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

Son Güncelleme: 29.11.2016 09:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Evden çıkanlar görenleri şoke etti
Evden çıkanlar görenleri şoke etti

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle