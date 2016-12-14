Devletin içindeki hainler gözaltında!

İKİ MEMUR BİR ÖĞRENCİ GÖZALTINDA!



Adıyaman'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir PKK propagandası yapan sosyal medya hesaplarını takip ediyordu. Gerekli teknik takiplerin sonunda yakayı ele veren şahıslardan ikisinin devlet memuru birinin ise öğrenci olduğu ortaya çıktı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri B.A, H.S. ve M.A isimli şahısların evlerine sabah saatlerinde baskın yaptı. Baskında şahıslar gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel dökuman ele geçirildi.



Sanıkların sorgulamöalarının devam ettiği bildirildi...