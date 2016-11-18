Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

"Devlet uyandığında yapacağı hiçbir şey kalmayacak"

FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'in devleti yıkmaya yönelik konuşması iddianameye girdi. Edirne Cumhuriyet Savcısı Fatih Aslan tarafından hazırlanan iddianamede, Gülen'in, " "Devletin paçasından şöyle bir tutacağım, devlet uyandığında yapacağı hiçbir şey kalmayacak" sözleri yer alıyor...

18 Kasım 2016 Cuma 11:55
454 Okunma
"Devlet uyandığında yapacağı hiçbir şey kalmayacak"

Edirne’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 16'sı tutuklu 22 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle hazırlanan iddianame, Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Edirne Cumhuriyet Savcısı Fatih Aslan tarafından hazırlanarak mahkemeye sunulan 12 sayfalık iddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla sanıklar için 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, FETÖ örgütünün kuruluşu, amacı, amaca göre örgütlenme stratejisi, örgütün sosyo kültürel ve zihinsel yapısı, yönetim modeli, örgütün hiyararşik yapısı, söz konusu örgütün seçilmiş ve bu seçimle göreve gelmiş hükümete karşı paralel devlet kurma çabaları, örgütün istihbarat ağı, arşivi, haberleşmede kullandığı yöntemler, ile söz konusu FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, silahlı terör örgütü sayılmasına ilişkin açıklamaların ana iddianamede yer verildiği anımsatıldı.

- “Devletin paçasından bir tutacağım”

FETÖ/PDY silahlı örgütünün, ilk zamanlarda eğitim alanında faaliyet göstermeye başladığı, ardından ise örgütün emniyet, askeriye, adliye, mülki idare ve maliye alanlarına yayılmak suretiyle bu alanlarda kurduğu dernek ve şirketlerle de sistemli örgütlemeye gidildiği ifade edilen iddianamede örgütün nihai hedefine ulaşmada her türlü cebir, şiddet ve yasal olmayan yöntemleri mübah saydığına dikkati çekildi.

Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmak, görevini yapmasını kısmen/tamamen engellemek, devlet otoritesini baskı altına almak, zaafa uğratmak, alternatif bir otorite olarak ortaya çıkmak, devlet otoritesini ele geçirmek olan örgütün amacını ortaya koymak adına iddianamede Ankara’da Necatibey Caddesi'ndeki bir evde söz konusu terör örgütü üyelerini toplandığı sohbet esnasında, örgütün kurucusu ve lideri konumunda ana soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan Fetullah Gülen’in "Devletin paçasından şöyle bir tutacağım, devlet uyandığında yapacağı hiçbir şey kalmayacak" şeklindeki ifadesine de yer verildi.

Sanıkların örgüte yakınlığıyla bilinen ve Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan derneklere üyelikleri, Bank Asya’daki hesap hareketleri gibi delillerle sunulan iddianame, Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Son Güncelleme: 18.11.2016 14:37
Anahtar Kelimeler:
Fetö IddianamesiFetö Operasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Evden çıkanlar görenleri şoke etti
Evden çıkanlar görenleri şoke etti

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle