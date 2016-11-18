"Devlet uyandığında yapacağı hiçbir şey kalmayacak"

Edirne’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 16'sı tutuklu 22 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle hazırlanan iddianame, Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Edirne Cumhuriyet Savcısı Fatih Aslan tarafından hazırlanarak mahkemeye sunulan 12 sayfalık iddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla sanıklar için 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, FETÖ örgütünün kuruluşu, amacı, amaca göre örgütlenme stratejisi, örgütün sosyo kültürel ve zihinsel yapısı, yönetim modeli, örgütün hiyararşik yapısı, söz konusu örgütün seçilmiş ve bu seçimle göreve gelmiş hükümete karşı paralel devlet kurma çabaları, örgütün istihbarat ağı, arşivi, haberleşmede kullandığı yöntemler, ile söz konusu FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, silahlı terör örgütü sayılmasına ilişkin açıklamaların ana iddianamede yer verildiği anımsatıldı.

- “Devletin paçasından bir tutacağım”

FETÖ/PDY silahlı örgütünün, ilk zamanlarda eğitim alanında faaliyet göstermeye başladığı, ardından ise örgütün emniyet, askeriye, adliye, mülki idare ve maliye alanlarına yayılmak suretiyle bu alanlarda kurduğu dernek ve şirketlerle de sistemli örgütlemeye gidildiği ifade edilen iddianamede örgütün nihai hedefine ulaşmada her türlü cebir, şiddet ve yasal olmayan yöntemleri mübah saydığına dikkati çekildi.

Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmak, görevini yapmasını kısmen/tamamen engellemek, devlet otoritesini baskı altına almak, zaafa uğratmak, alternatif bir otorite olarak ortaya çıkmak, devlet otoritesini ele geçirmek olan örgütün amacını ortaya koymak adına iddianamede Ankara’da Necatibey Caddesi'ndeki bir evde söz konusu terör örgütü üyelerini toplandığı sohbet esnasında, örgütün kurucusu ve lideri konumunda ana soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan Fetullah Gülen’in "Devletin paçasından şöyle bir tutacağım, devlet uyandığında yapacağı hiçbir şey kalmayacak" şeklindeki ifadesine de yer verildi.

Sanıkların örgüte yakınlığıyla bilinen ve Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan derneklere üyelikleri, Bank Asya’daki hesap hareketleri gibi delillerle sunulan iddianame, Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.