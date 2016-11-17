HDP'nin tutuklanan Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ adına Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuruda bulunuldu.
HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, beraberindeki bazı milletvekilleri ve avukatlarla Anayasa Mahkemesine giderek, bireysel başvuru dilekçesini sundu. Tuğluk, başvurunun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tutuklamaların anayasa ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu öne sürdü.
Eş Genel Başkanlar Demirtaş ve Yüksekdağ'ın serbest bırakılmasını talep ettiklerini belirten Tuğluk, milletvekillerinin cezaevlerinde bulunmasının Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçeceğini ifade etti.
Tuğluk, "Milletvekillerimiz 6 milyon insanın oyuyla parlamentoya geldi. Bu tutuklama, gözaltına alma ve yargılama süreci aslında sadece milletvekillerimizin yasama faaliyetlerinin engellenmesi, yasama faaliyetlerinin dışına atılması anlamına gelmiyor. 6 milyon insanın iradesinin gasbedilmesi, seçme ve seçilme hakkının ihlal edilmesi anlamına geliyor." dedi.
Avukat Reyhan Yalçındağ Baydemir ise müvekkilleri Demirtaş ve Yüksekdağ adına bireysel başvuruda bulunduklarını, diğer tutuklu HDP milletvekilleriyle ilgili de Anayasa Mahkemesine gidebileceklerini kaydetti.
Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdular!
Teröre yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ardından çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderilen HDP'li üst yöneticiler için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunuldu.
HDP'nin tutuklanan Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ adına Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuruda bulunuldu.
Ne yapsalar boş tescilli teröristler bunkar. Anayasa mahkemesi kararı bozmaz
Bir kaç önemli belediye daha var onlara neden kayum atanmadı onu hala anlamış değilim bir an evvel oralara da el atmak gerekiyor
Lütfen aklınızı başınıza alın Türkiye'de büyük oyunlar oynanıyor güçlü düğün oyununa gelmeyin Türkiye büyük bir hızla ayrımcılığa doğru gidiyor birlikte yaşam Huzurlu Yaşam el ele vererek kucaklaşarak ancak olur