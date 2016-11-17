'Define var' deyip asker arkadaşlarını dolandırdılar!

Niğda'nin Bor ilçesinde " defineli" dolandırıcılık olayı yaşandı. Ellerindeki sahte materyalleri define çıktısı diye asker arkadaşlarını dolandıran şebeke, bu yolla tam 300 bin liranın sahibi oldu. Dolandırıcılar son işlerinde ise yakayı ele verdi.