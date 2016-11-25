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DEAŞ operasyonundan kötü haber : 1 şehit

Terör örgütü DEAŞ'a darbe inidrime amacıyla başlatılan Fırat Kalkanı operasyonu 94.gününe geldi. Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlar sırasında 1 asker şehit oldu, 5 asker hafif yaralandı...

25 Kasım 2016 Cuma 09:34
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DEAŞ operasyonundan kötü haber : 1 şehit

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü DEAŞ'a ait 7 hedefe yönelik hava harekatında 2 karargah binası, 3 savunma mevzisi, bir silahlı araç ile bir cephanelik imha edildi, çatışmalarda bir asker şehit oldu, 5 asker hafif yaralandı. 

OPERASYON HAVADAN VE KARADAN İLERİYOR

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda 94. güne gelindi.

Harekat kapsamında Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) El Bab'ın terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasına yönelik harekatı sürüyor. TSK unsurlarınca, ÖSO birliklerine karadan ve havadan yoğun ateş desteği veriliyor.

1 ŞEHİT 5 HAFİF YARALI!

Gün içinde çıkan çatışmalarda bir asker şehit oldu, 5 asker hafif yaralandı. İki zırhlı muharebe aracı ve bir zırhlı personel taşıyıcı hafif hasar aldı. Çatışmalarda 4 muhalif şehit oldu, 25 muhalif yaralandı.

Terör örgütü DEAŞ'a ait 94 hedef ateş altına alınarak teröristlerce kullanıldığı belirlenen barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta ve kontrol tesisleri ile silah ve araçlar imha edildi.

7 HEDEFE HAVA HAREKATI!

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, Suriye'nin kuzeyindeki Barakah, Anifah ve Abu Hayj bölgelerinde bulunan terör örgütü DEAŞ'a ait 7 hedefe yönelik hava harekatı düzenlendi. Hava harekatında 2 karargah binası, 3 savunma mevzisi, bir silahlı araç ve bir cephanelik imha edildi.

İHA'LAR GÖREVDE!

Suriye sınır hattında insansız hava araçları ile keşif ve gözetleme faaliyetleri sürdürüldü.

Muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana yaklaşık bin 820 kilometrekare alanda kontrol sağlanırken, 40 mayın ve bin 758 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Son Güncelleme: 25.11.2016 15:08
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