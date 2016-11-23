DEAŞ'ın karargahları yerle bir!

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından DEAŞ terör örgütü kontrolündeki El Bab ve Şabviran bölgelerindeki 9 hedefe düzenlenen hava harekatında, teröristlerce kullanılan 2 karargah binası, 4 savunma mevzisi ve bir cephanelik imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı 92. gününe geldi.

Harekat kapsamında muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca, Karadağ bölgesinde El Bab’ın kuzeyden ve batıdan kuşatılması hedefi doğrultusunda karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile planlı harekat faaliyetlerinin icrasına devam edildi.

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 4 muhalif şehit oldu, 21 muhalif yaralandı. Çatışmalarda iki asker de hafif yaralandı.

Muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana 215 meskun mahalde sağlanan kontrol devam ederken, hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 99 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak, terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta-kontrol tesisleri, silah ve araçlar etkisiz hale getirildi.

Ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarınca terör örgütü DEAŞ kontrolündeki El Bab ve Şabviran bölgelerinde bulunan 9 hedefe hava harekatı düzenlendi. Harekatta terör örgütü mensuplarınca kullanılan 2 karargah binası, 4 savunma mevzisi ve bir cephanelik imha edildi.

Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlanan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 15 el yapımı patlayıcı (EYP) kontrollü olarak imha edildi. Harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 40 mayın ve bin 707 EYP kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.