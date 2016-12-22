DEAŞ bomba yüklü araçla saldırdı : 16 şehit 31 yaralı!

Özgür Suriye Ordusu'na destek verme amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Fırat Kalkanı harekatında dün El Bab'ta yaşanan çatışmalardan acı haberler geldi. El Bab bölgesinde 16 askerimiz şehit oldu, 31 asker yaralandı. Yaralı askerlerden 18'inin durumu ağır.
DEAŞ BÜYÜK KAYIP VERDİ!
Çatışmalarda 138 DEAŞ'lı terörist öldürüldü. Terör örgütü DEAŞ'a ait bomba yüklü bir aracın Türk savaş uçakları tarafından vurulması da havadan görüntülendi.
DEAŞ BÜYÜK KAYIP VERDİ!
Çatışmalarda 138 DEAŞ'lı terörist öldürüldü. Terör örgütü DEAŞ'a ait bomba yüklü bir aracın Türk savaş uçakları tarafından vurulması da havadan görüntülendi.
Son Güncelleme: 22.12.2016 15:47