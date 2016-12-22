DEAŞ bomba yüklü araçla saldırdı : 16 şehit 31 yaralı!

Türk askeri DEAŞ'ın en güçlü olduğu El Bab'a yaklaşırken çatışmaların şiddeti de artmaya başladı. Bugün bölgeden gelen haber adeta Türkiye'nün yüreğini dağladı. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre Türk askerlerinin bulunduğu alana bomba yüklü araç saldırı düzenlendi. Saldırıda 16 asker şehit oldu, 31 asker yaralandı. Yaralı askerlerden 18'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.