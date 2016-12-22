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DEAŞ bomba yüklü araçla saldırdı : 16 şehit 31 yaralı!

Türk askeri DEAŞ'ın en güçlü olduğu El Bab'a yaklaşırken çatışmaların şiddeti de artmaya başladı. Bugün bölgeden gelen haber adeta Türkiye'nün yüreğini dağladı. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre Türk askerlerinin bulunduğu alana bomba yüklü araç saldırı düzenlendi. Saldırıda 16 asker şehit oldu, 31 asker yaralandı. Yaralı askerlerden 18'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

22 Aralık 2016 Perşembe 11:16
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DEAŞ bomba yüklü araçla saldırdı : 16 şehit 31 yaralı!
Özgür Suriye Ordusu'na destek verme amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Fırat Kalkanı harekatında dün El Bab'ta yaşanan çatışmalardan acı haberler geldi. El Bab bölgesinde 16 askerimiz şehit oldu, 31  asker yaralandı. Yaralı askerlerden 18'inin durumu ağır.

DEAŞ BÜYÜK KAYIP VERDİ!

Çatışmalarda 138 DEAŞ'lı terörist öldürüldü. Terör örgütü DEAŞ'a ait bomba yüklü bir aracın Türk savaş uçakları tarafından vurulması da havadan görüntülendi.
Son Güncelleme: 22.12.2016 15:47
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