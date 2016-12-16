DBP'li belediyelere operasyon

"Terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri" iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan, Baykan Belediye Başkanı Selva Erdoğan evinde, Veysel Karani Beldesi Belediye Başkanı Enes Cengiz ise belediyede gözaltına alındı.



OPERASYONLAR HIZ KESMİYOR



Belediye başkanları sorgulanmak üzere Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis ekiplerinin belediyelerdeki arama çalışması devam ederken, Enes Cengiz ve Selva Erdoğan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor. Ayrıca firari Baykan Belediye Başkanı Ali Aydın ve Veyselkarani Belediye Meclis üyesi Ayten Sezgin'in yakalanması için çalışmalar devam ediyor.