Kim Milyoner Olmak İster en hızlı yarışmacıları arasında yer alan Serdar Fikirli 7500 Tl kadar baraj kullanmadan gelmişti. Aşçı olan Serdar programda 15.000 Tl soruda 2 joker hakkı vardı ve o soruyuda bilmeyi başardı. Şimdi gelen soruda, 60 Bin Tl için cevap verecek.



Kim Milyoner Olmak İster 60 bin Tl Soruda sorulan, Darül-Elhan hangi dalda eğitim veren kurumun eski adıdır?



A- Konservatuvar



B- Tıp



C- Spor



D- Mühendislik



Doğru Cevap: A



Dârülelhan’ın kuruluşundan önce 1914 yılında tiyatro eğitimi için Darülbedayi (Güzellikler Evi) adlı okul kurulmuştu. İstanbul Şehremini (belediye başkanı) Cemil Paşa’nın girişimi ile İstanbul’a getirtilen, Paris`teki Odeon Tiyatrosu müdürü André Antoine’ın kurduğu Darülbedayi’nin bünyesinde bir de müzik bölümü yer alıyordu. Bu bölüm, Dârülelhan’ın hazırlayıcısı olmuştur



I. Dünya Savaşı devam ederken, Darülbedayi’de görev yapmış bir sanatçı ve eğitmen olan Abdülkadir Bey ülkede Türk müziğini günün ihtiyaçlarına göre bir sistem içinde öğretecek bir okulun kurulması gerektiğine dair bir rapor hazırlayarak Maarif Nezareti’ne sundu. Savaş yıllarında müttefik ülke Almanya’dan bir müzik grubunun İstanbul’a gelerek başarılı konserler vermesi, buna karşılık Almanya’ya giden Zeki Üngör başkanlığındaki Türk müzik heyetinin beğenilmemesi üzerine. Abdülkadir Bey’in raporu gündeme gelip bakanlıkta görüşüldü ve bir Musiki Encümeni oluşturulmasına karar verildi.

Son Güncelleme: 23.11.2016 20:51