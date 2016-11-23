Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

Darül-Elhan hangi dalda eğitim veren kurumun eski adıdır?

Darül-Elhan hangi dalda eğitim veren kurumun eski adıdır?

23 Kasım 2016 Çarşamba 20:41
286 Okunma
Darül-Elhan hangi dalda eğitim veren kurumun eski adıdır?
Kim Milyoner Olmak İster en hızlı yarışmacıları arasında yer alan Serdar Fikirli 7500 Tl kadar baraj kullanmadan gelmişti. Aşçı olan Serdar programda 15.000 Tl soruda 2 joker hakkı vardı ve o soruyuda bilmeyi başardı. Şimdi gelen soruda, 60 Bin Tl için cevap verecek.

Kim Milyoner Olmak İster 60 bin Tl Soruda sorulan, Darül-Elhan hangi dalda eğitim veren kurumun eski adıdır?

A- Konservatuvar

B- Tıp

C- Spor

D- Mühendislik

Doğru Cevap: A

Dârülelhan’ın kuruluşundan önce 1914 yılında tiyatro eğitimi için Darülbedayi (Güzellikler Evi) adlı okul kurulmuştu. İstanbul Şehremini (belediye başkanı) Cemil Paşa’nın girişimi ile İstanbul’a getirtilen, Paris`teki Odeon Tiyatrosu müdürü André Antoine’ın kurduğu Darülbedayi’nin bünyesinde bir de müzik bölümü yer alıyordu. Bu bölüm, Dârülelhan’ın hazırlayıcısı olmuştur

I. Dünya Savaşı devam ederken, Darülbedayi’de görev yapmış bir sanatçı ve eğitmen olan Abdülkadir Bey ülkede Türk müziğini günün ihtiyaçlarına göre bir sistem içinde öğretecek bir okulun kurulması gerektiğine dair bir rapor hazırlayarak Maarif Nezareti’ne sundu. Savaş yıllarında müttefik ülke Almanya’dan bir müzik grubunun İstanbul’a gelerek başarılı konserler vermesi, buna karşılık Almanya’ya giden Zeki Üngör başkanlığındaki Türk müzik heyetinin beğenilmemesi üzerine. Abdülkadir Bey’in raporu gündeme gelip bakanlıkta görüşüldü ve bir Musiki Encümeni oluşturulmasına karar verildi.
Son Güncelleme: 23.11.2016 20:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Evden çıkanlar görenleri şoke etti
Evden çıkanlar görenleri şoke etti

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle