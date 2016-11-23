Darbeci subaylar gözaltındayken tehdit etmiş : 2 sene sonra sizi asacağız!

İstanbul'daki Kartaltepe Kışlası Komutanı Piyade Albay Ala, 15 Temmuz FETÖ/PDY Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nda dinlendi.



İŞTE GAZİ ALBAY'IN KOMİSYONDA ANLATTIKLARI



"DARBEYİ HABER VEREN ASTSUBAYIN KAFAYI YEDİĞİNİ DÜŞÜNDÜK"



Zeytinburnu'ndaki lojmana giderken, GATA'dan refakatçi Yusuf Astsubay'ın kendisini arayarak, darbe olduğu yönünde bilgi verdiğini anlatan Davut Ala, "Yusuf Astsubay Kuleli Lisesinden bir yüzbaşının kendisini durdurduğunu ve darbe olduğunu söylediğini bildirdi. Saat 21.30 civarı. Biz inanamıyoruz. O arkadaşı GATA'da psikiyatriye göndermiştik orada refakatçiydi. Hatta şöyle düşündük: Psikiyatriye gitti, kafayı yedi. Çünkü mümkün değil bu yüzyılda böyle bir şey düşünemiyoruz" ifadelerini kullandı. Evden çıktıktan sonra kışlaya gidip, silah kuşandıklarını belirten Ala, şöyle konuştu: "Top Kule Kışlasına gittik. Hayatımda bir kışlaya dört helikopterin indiğini hiç görmedim. Ama o gün orada dört helikopter gördüm. Birisi de Yunanistan'a kaçan helikopterlerden birisiydi. Daha sonra bir helikopter futbol sahasına indi.



Kanal D ve CNN Türk'e baskına gidip orada yaralanan FETÖ'cü subayları taşıyan helikoptermiş. Arka kapıyı açınca 2 yaralı yüzbaşı subay sedyede yatıyor. Birisi o tugayın istihbarat ve kurmay subayı. İstihbarat subayı demek her türlü nöbet yerini, yolunu benden daha iyi bilen bir adam. Diğeri akademiden kurmay subay. 'Yazıklar olsun size. Yaptığınız vatanı bölmekten başka bir şey değil.' dedim. Onlar da 'Siz göreceksiniz 2 sene sonra sizi yargılayacağız, asacağız' dediler. Bunları enterne edip yüzbaşına teslim ettim"



"BENİ 'ÖLDÜ' DİYE KENARA ATMIŞLAR; YAŞAMAM MUCİZE"



Davut Ala, askeri üniformalı 2 kişiyle sabaha karşı 04.00 civarında çatışmaya girdiğini anlatırken, gözyaşlarına hakim olamadı. Bacağı ve karaciğerinden vurulan, parmağı kopan, dalağı delinen, kaburgaları kırılan Davut Ala, hastanede 'ölü' sanılarak, bir kenara bırakıldığını söyledi. Davut Ala, şöyle devam etti: "Askeri üniformalı iki ikiye 'teslim olun' diye bağırdım. İlk mermiyi orada yedim. Önce Allah sonra cüzdanım sayesinde kurşun bacağımı sıyırıp geçti.



Cüzdanımdaki kartlarım bile delindi. Daha sonra sağ parmağımı kaybettim. Helikoptere bineceklerini düşünerek oraya yöneldim. Sıçrarken karaciğerimden vuruldum. Hani kurban kesildiğinde kan kokusu gelir ya ben o kokuyu hissettim. Kopan parmağımı avuç içine alıp öyle gittim.



Şehit olacağımı düşünerek vali yardımcımız arkadaşımı aradım. Şehadet kelimesini getirdim. Hakkınızı helal edin dedim. Çocuklarım önce Allah'a sonra size emanet dedim. Sonra bayılmışım. 2 gün sonra hastanede gözlerimi açtım. Kusura bakmayın kendime engel olamıyorum. İlk hastaneye götürüldüğümde öldü diye beni kenara atmışlar. Mümkün değil yaşamam çünkü. Yaşamam bir mucize. Şu anda bir parmağım yok. Diyaframım delindi. Kaburgalarım kırıldı. Sol dizimde, ayağımda 3 mermi var. Bunların hiçbiri önemli değil. Bir Rum ordusunu getirip koysaydık oraya Rum askeri bile o halka o eziyeti etmezdi. Bu nasıl zihniyettir"

Son Güncelleme: 23.11.2016 15:35