Ankara'da darbe girişimine yönelik hazırlanan ilk iddianame kabul edildi.15 Temmuz'da darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girmeye çalışan darbeci generallerden Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili iddianame tamamlandı. Mahkemeye gönderilen iddianame kabul edilirken 18 sanık 4 er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanacak.
Son Güncelleme: 01.12.2016 12:02