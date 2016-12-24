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Daha önce serbest bırakılan HDP'liler bu sefer tutuklandı!

PKK/KCK soruşturması kapsamında daha önce serbest bırakılan HDP'li yöneticiler tekrar gözaltına alındı. Aralarında HDP İl Başkan Yardımcısı ve bazı ilçe başkanlarının da 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24 Aralık 2016 Cumartesi 22:43
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Daha önce serbest bırakılan HDP'liler bu sefer tutuklandı!

Balıkesir'de PKK/KCK operasyonları kapsamında daha önce serbest bırakılan ardından savcılığın itirazı nedeniyle tekrar gözaltına alınan HDP yönetcileri, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanıklar PKKya yardım ve yataklı yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.

HDP İL BAŞKAN YARDIMCISI DA TUTUKLANDI!

Balıkesir'de, terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP İl Başkan Yardımcısı ve bazı ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerinin yürüttüğü soruşturma çerçevesinde gözaltına alındıktan sonra mahkemece serbest bırakılan HDP İl Başkan Yardımcısı Gülderen Kasap, Bandırma İlçe Başkanı Ali Bora, Burhaniye İlçe Başkanı Zeynel Altan, Ayvalık İlçe Başkan Yardımcısı Telli Işık ve Bandırma İlçe Başkan Yardımcısı Nesibe Yöyler, yeniden gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞLARDI!

Balıkesir'de, terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında 13 Aralık'ta, HDP İl Başkanı Cafer Sarıtepe, Başkan Yardımcısı Gülderen Kasap, Ayvalık İlçe Başkanı Ömer Varil, Ayvalık İlçe Başkan Yardımcısı Telli Işık, Bandırma İlçe Başkanı Ali Bora, Bandırma İlçe Başkan Yardımcısı Nesibe Yöyler, Burhaniye İlçe Başkanı Zeynel Altan, Edremit İlçe Başkanı Selinay Polat gözaltına alınmıştı.

22 Aralık'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden HDP İl Başkanı Sarıtepe, Ayvalık İlçe Başkanı Varil ve Edremit İlçe Başkanı Polat tutuklanmıştı. Diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Bandırma İlçe Başkanı Bora için adli kontrol şartı getirilmişti. 

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