Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Döviz silah gibi kullanılıyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen 30. muhtarlar toplantısında konuştu. "650 yılı aşkın süredir Avrupa’da kültürümüzle medeniyetimizle varız ve olmaya devam edeceğiz" diyen Erdoğan, çifte standardın bırakılması halinde hemen yarın Türkiye'nin AB'ye üye olmaya hazır olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat Kalkanı operasyonunu hedefi de herhangi bir ülke veya kişi değil sadece terör örgütleridir. Defalarca dile getirdiğimiz bu hususta kimsenin şüphesi olmasın. Söylediklerimizi de kimse başka yerlere çekmesin" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:



'SEÇİM DEMEK, MİLLETE GİTMEK DEMEKTİR'



Eğer milletimiz ısrarla bir istikamette yol gösteriyorsa bize düşen yapabileceğimizin en iyisini yapmaktır. Ağızlarından milletin hayrına tek bir söz çıkmayanlara millet neden destek versin. Geçmişte cumhuru Ankara yollarına sokmayanlar şimdi seçime girmeden iktidara gelmenin peşindeler.



Seçim demek millete gitmek demektir. Seçimden netice almak için de milletin değerleriyle kültürüyle hemhal olmanız gerekir. Bunların böyle bir derdi yok. Artık bunlar bizim muhatabımız değildir. Bizim muhatabımız milletimizin bizatihi kendisidir.



'650 YILI AŞKIN SÜREDİR AVRUPA KÜLTÜRÜNDE VARIZ'



Türkiye’yi batılı bir ülke olarak tanımlarsanız doğru söylersiniz ama eksik olur. Doğulu derseniz yine doğrudur ama yine eksiktir. Karadeniz, Akdeniz ülkesi derseniz yine doğrudur ama yine eksiktir. Avrupa kendi değerleriyle çelişme pahasına ülkemizi istediği kadar dışlamaya çalışsın, ne kadar aksini söylerse söylesin Türkiye bir Avrupa ülkesidir.



650 yılı aşkın süredir Avrupa’da kültürümüzle medeniyetimizle varız ve olmaya devam edeceğiz. Bizi Avrupa’dan dışlamaya Avrupa devletlerinin gücü yetmez. Biz Avrupa’da misafir değil ev sahibiyiz. Avrupa ülkeleriyle yaşadığımız son dönemdeki sıkıntılar günlük siyasi çatışmalardır.



'ÇİFTE STANDARDI BIRAKIRSA HEMEN YARIN ÜYE OLMAYA HAZIRIZ'



AB çifte standardı bırakırsa AB’ye hemen yarın üye olmaya hazırız. Ama artık tek taraflı adım atma dönemi bitti. AB söz verdiği ama tutmadığı vize serbestisi mültecilere yardım gibi adımları attığında biz de elbette niyetimizi göstereceğiz. Bize ne verirseniz onu alırsanız çünkü bizim Avrupa’nın peşinden koşacak sabrımız kalmadı. Üzerimizde yarım asır süren oyalamacanın yorgunluğu var.



Batıyla olan ilişkilerimizi doğuya doğuyla olan ilişkilerimizi batıya alternatif görmüyoruz. Tam tersine bun ilişkileri birbirini tamamlayan bütünleyen ilişkiler olarak görüyoruz. Suriye’de Libya’da ırakta kanı dökülen her kardeşimizin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Geçmişteki zulümlere nasıl karşı çıktıysak şimdi de rıza göstermeyeceğiz. Bu duruş bize tarihin mirasıdır. Musul’da Telafer’de mezhepçi milislerin zulmü altında inleyenler bizim kardeşimizdir.





FIRAT KALKANI'NIN HEDEFİ...



15 Temmuz Türkiye’nin kurtuluş savaşından bu yana gördüğü en sinsi ve en alçak saldırı ve işgal girişimi olarak tarihe geçmiştir. Hemen yanı başlımızda terör örgütlerinin cirit attığı yerler oluşmasına müsaade edemeyiz. Fırat Kalkanı operasyonunu hedefi de herhangi bir ülke veya kişi değil sadece terör örgütleridir. Defalarca dile getirdiğimiz bu hususta kimsenin şüphesi olmasın. Söylediklerimizi de kimse başka yerlere çekmesin.



Türkiye tek başına bu mücadelesini sürdürecektir. Batı ülkelerinden destek bir yana çok ciddi engellemelerle karşılaşıyoruz. Bunlar zavallı ya. Siz bizim Çanakkale destanımızı okudunuz mu. Artı Haçlı zihniyeti tarih oldu. Yoksa böyle bir geri dönüş mü yapmak istiyorsunuz. Eğer böyle bir düşünce içindeyseniz bu çok yanlış bir şey. Bu ülke bir NATO ülkesi. Yanlış yoldasınız bir defa kendinizi çok ciddi olarak test edin ve doğru yola gelin.



Darbe komisyonunda birileri gelip bir şeyler söylüyorlar. Bu olay 40 yıllık bir olaydır. General seviyesine gelenler 10 yılda 14 yılda general seviyesine nasıl geliyor? Nasıl olur da siz bunları kalkar son 14 yıla sığdırırsınız. Yoksa bu iktidara fatura kesmeyen mi kalkıyorsunuz. Önce bu faturanın baş amili kendileri sözler. Bu Fetöcüleri sizler yetiştirdin. Bunları görmediniz. Bu oyunun içinde siz de oldunuz. Şimdi de fatura kesmeye kalkıyorsunuz. Kusura bakmayın.



Rahatlıkla herke gelerek buralarda okuyacak inşallah ordumuzun safları çok da güçlü hale gelecektir. Şu ana kadar kamudan ihraç edilen soruşturulan herkesle ilgili işlemler haklarında elde edilen delillere göre yapılmıştır. Beni ailemi öldürmeye gelenler için verdiğimiz talimat, “sakın ha alıp getireceksiniz hukuk kuralları çerçevesinde işlemler yapılacak.”



Hem Türkiye cumhuriyeti devleti hem de Türk devleti bunların defterini dürmüştür. Artıkları da etkisiz hale getirilecektir. FETÖ ve bölücü terör örgütü için yolun sonu görünmüştür. Hedef bunların kökünü kazıyana kadar bu mücadeleyi Allah’ın izniyle devam ettireceğiz.



Eşbaşkan seviyesinde olanlar "sırtımızı PYD’ye YPG’ya dayıyoruz" dediler. Ama fatura önlerine gelince çalım atmaya kalktılar. Millet olarak şunu söylüyoruz. Ya adam gibi yaşayacağız ya adam gibi öleceğiz. Bu anlayışla her türlü zilleti reddediyoruz. Terör örgütleri ağa babaları baktılar bu iş silahla olmuyor bel altından vurmaya başladılar. Ekonomideki son dönede yaşananları bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor.



'DÖVİZ SİLAH GİBİ KULLANILIYOR'



Bugün de dövizi silah gibi kullanarak Türkiye’yi dize getireceğinizi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Ben milletime inanıyorum. Borçlarla ilgili bir yapılandırmaya gidildi 2 gün içinde benim milletim maşallah yüz milyarın üzerinde yapılandırma yaptı. Şu anda 112 gibi bir rakama ulaştı. Ve bu tabi ki çok ciddi bir şey. 3 yıl içinde bu rakamı bütün borçlu kardeşlerimiz ödemiş olacaklar. Böyle bir şey olması bunların heveslerini kursaklarında bıraktı. Kamu sözleşmelerinde dövizden TL’ye geçiş bunun ilk adımıdır. Belli bir süre böyle gideceğiz.





Son Güncelleme: 01.12.2016 15:03