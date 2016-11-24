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Çorlu'da köpeği sürükleyen cani bulundu!

Geçtiğimiz gün Çorlu'da arabasının arkasına köpeğini bağlayarak sürükleyen cani bugün bulundu. Hakkında suç duyurusunda bulunulan şahıs hakkında Orman ve Su İşleri Bakanlığı yaptığı açıklamada gereken idari yaptırımların uygulanacağını söyledi.

24 Kasım 2016 Perşembe 15:41
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Çorlu'da köpeği sürükleyen cani bulundu!
Geçtiğimiz gün Çorlu'da arabasının arkasına köpeğini bağlayarak sürükleyen cani bugün bulundu. Hakkında suç duyurusunda bulunulan  şahıs hakkında Orman ve Su İşleri Bakanlığı yaptığı açıklamada gereken idari yaptırımların uygulanacağını söyledi.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından bir çok kullanıcı 'hayvanlara yapılan zulme sessiz kalınmaması' adına paylaşımlarda bulundu. "Gerçek iyilik insanın kendinden daha güçsüz bir canlıya olan merhametinde gizlidir" yorumu çok sayıda paylaşım alırken, Change.org adlı sitede araç 

sahibinin bulunmasına dair bir kampanya başlatıldı. Savunmasız köpeği vahşice sürükleyen araç sahibine gerekli yasal yaptırımların uygulanması adına başlatılan imza kampanyasına kısa süre içerisinde çok sayıda kişi katılım gösterdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Otomobil arkasına bağlanarak köpeğin sürüklenmesi fotoğraflarını gören Doğa ve Hayvanlarseverler Derneği üyeleri de, internet siteleri aracılığıyla otomobilin plakasını verip, sürücü hakkında suç duyurusunda bulundu.

YASA NE DİYOR?

5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasası, konuyla ilgili şöyle diyor: "Denetim elemanlarınca, hayvanlarına eziyet veren hayvan sahiplerine gerekli yasal işlemleri yapmak suretiyle hayvanlarına el koymakla, uygun bir geçici bakımevine gönderilmesini sağlayarak koruma altına almakla ya da sahiplenilmesini sağlamakla görevli ve sorumludur."

KÖPEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Çorlu'da otomobilin arkasına bağlanarak sürüklenen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI: ARAÇ SAHİBİNE ULAŞILDI

Öte yandan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

Bu vahşete söz konusu aracın sahibine ve adres bilgilerine ulaşılmıştır. Konu ile ilgili gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır.
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