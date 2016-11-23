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Çocuk Gelinlerin Saçları Yapılmayacak

Antalya Belediye'si kadına şiddetle mücadele için bir proje başlattı. İl çapında 600 kuaförle yürütülen projede, erken yaşta evlendirilen gelinlerin saçları yapılmayacak ve şiddet gören kadınların morlukları kapatılmayacak.

23 Kasım 2016 Çarşamba 12:27
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Çocuk Gelinlerin Saçları Yapılmayacak
Antalya Muratpaşa Belediyesi, kadına şiddetle mücadele için il çapında 600 kadın kuaförüyle ortak proje başlattı. Proje kapsamında erken yaşta evlendirilen gelinlerin saçı yapılmayacak, şiddet gören kadınların morlukları da kapatılmayacak.

Al Yazma Grubu - Mor Makas Projesi

Belediyenin oluşturduğu "Al Yazma Grubu", "Mor Makas Projesi"yle kadın kuaförlerini bilgilendirdi. Belediye yetkilileri şiddet gören kadınlar için başvurulacak adresler ile erken yaşta evlenmeye zorlanan gelinlerin saçını yapmamaları gerektiğini anlattı. Projenin saha çalışması 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde başlayacak.

1,5 Ay Önce Başlamış

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Utsal, Meclis'e getirilip daha sonra komisyona çekilen 'cinsel istismar düzenlemesi'nden yaklaşık 1,5 ay önce Mor Makas Projesi'ni başlattıklarını söyledi. Al Yazma Grubu'nun kadına şiddeti önlemek amacıyla yıllar önce oluşturulduğunu anlatan Uysal, bu grupta yer alan doktor, psikolog, hukukçuların kadınlara yardımcı olduğunu kaydetti. Kadın Danışma Merkezi de kuracaklarını aktaran Uysal, "Antalya'daki kuaförlerimizle toplantı yaptık. Şiddete uğrayan kadınlarımızın hemen yasal mercilere bildirilmesi için belediyelerle irtibat kurulmasını istedik. Çocuk gelinlerin saçının yapılmaması ve belediyeyle iletişime geçmelerini istedik. Çocuk gelinlere dur deme amacıyla projemizin bütün Türkiye'ye yayılmasını diliyoruz." diye konuştu.

15 yıldır kadın kuaförlüğü yapan Yasemin Şakır ise etrafında küçük yaşta evlendirilen ve şiddete maruz kalanlar olduğunu anlatıp, salonuna gelen erken yaşta evlendirilmiş gelinlerin saçını asla yapmayacağını kaydetti. Şakır, "Gelen olursa o çocukları ilgili yerlere yönlendirmek için çabalarım. Antalya'daki kuaförler olarak çocuk gelinlere hayır diyoruz ve onların saçını yapmayacağız" diye konuştu
Son Güncelleme: 23.11.2016 12:37
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