Cinsel istismara beraat: Fiziki açıdan yaşı büyük

4 yıl önce İzmir'de, 15 yaşında olan bir çocuk (Y.P) ile 'cinsel ilişkiye girdiği iddiası'yla 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan 23 yaşındaki sanık Ceyhan A., Yargıtay'ın genç kızın 'fiziki açıdan yaşının büyük göründüğü' gerekçesiyle kararı bozması üzerine beraat etti. Bozma kararına uyan mahkeme heyeti, mağdurenin beyanlarının yer aldığı CD’nin izlendiğini, boy, kilo ve görüntü itibariyle 18 yaş ve üzeri olduğunun, fiziksel gelişimini tamamladığının anlaşıldığını belirtti.



"FİZİKİ AÇIDAN YAŞI BÜYÜK"



Olayın ardından Y.P.’nin babasının şikayetçi olması üzerine Ceyhan A.’nın ifadesi alındı. Sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Duruşmada ifade veren Ceyhan A. "Bana yaşının 20 olduğunu söyledi. Kendi rızasıyla birlikte olduk. Daha önce de bir başkasıyla ilişkiye girdiğini söyledi. Sabah evden gitmesini istedim. Bana evde beni bekleyeceğini söyledi. Karakolun önüne bırakıp oradan ayrıldım. Bu sırada polis beni yakaladı. Beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı. Olayı soruşturan savcı Ceyhan A. hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel istismar suçlarından dava açtı. Yargılama sonunda Ceyhan A., 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise beraatine karar verildi.



Yargıtay 14’üncü Ceza Dairesi, genç kızın beyanlarının bulunduğu CD’nin izlenip, fiziksel durumu hakkında tespit yapılması gerektiğini belirtip kararı bozdu. Yeniden görülen davada sanık bu kez, mağdurun fiziki görünümünün yaşından büyük göstermesi nedeniyle beraat etti.



SANIKTAN ŞİKAYETÇİ DEĞİL



Mağdur Y.P sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi.



Bozma kararının ardından mahkeme heyeti mağdurun fiziksel gelişimini tamamladığını belirterek, sanığın mağdure ile cinsel ilişki yaşadığı sabit olmakla beraber, mağdurenin yaşına ilişkin TCK'nin 30/1 maddesinde 'hata hali' söz konusu olduğu vurgulanarak beraatine karar verildi.









