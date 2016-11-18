Cinsel İstismar Tecavüz Yasası Kim için Çıkartıldı?

Cinsel İstismar Tecavüz yasası dün gece 11 itibariyle Türkiye gündemine oturdu. Ancak Cinsel İstismar tecavüz yasası kim için çıkartıldığı merak ediliyor. İlk olarak Fatih Portakal acaba kimler için çıkartılmış diyerek bir bildiği olduğu düşünülüyor.



Dün akşam saatlerinden beri Türkiye gündemin tam ortasına girilen Cinsel İstismar Tecavüz yasası kim için kimler için çıkartıldığı merak edilir oldu. FOX TV ekranlarında yayınlanan Fatih Portakal Ana Haber programında tam olarak isim verilmese de bu yasa kim için çıkartılmış diyerek akıllara yeni bir soru getirdi. Son günlerin en çok merak edilen yasası hakkında gelişmelerden sonra yeni açıklamalar gelmeye başlıyor.



Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü!



Tepkiler çığ gibi büyüsede Başbakan Binali Yıldırım konuyla ilgili en net açıklamayı yaptı. 3000 kişinin mağduriyeti gideriliyor diyerek tartışmalara son noktayı koydu. Ancak CHP ve MHP tarafından tepkiler her geçen gün şiddetli bir şekilde artılıyor. Binalı Yıldırım son sözlerinde ise AK Parti Tecavüzlere en ağır cezaları getirdiği hatırlatıldı.