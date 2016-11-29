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Çiftçi destekleme ücreti yarın dağıtılıyor

Çiftçileri destekleme adına 599,8 milyon liralık ödemenin yarın yapılacağı bildirildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 2016 yılı tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında yapılacak ödemenin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını söyledi.

29 Kasım 2016 Salı 10:54
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Çiftçi destekleme ücreti yarın dağıtılıyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 2016 yılı tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında, yarından itibaren üreticilere toplam 599,8 milyon liralık ödeme yapılacağını bildirdi.

Çelik, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. 

Bu yılı tarımsal destekleme ödemeleri çerçevesinde, yarından itibaren üreticilere toplam 599,8 milyon liralık ödeme yapılacağını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Ödemeler kapsamında genç çiftçi proje desteği için 100 milyon lira, IPARD için 90 milyon lira, kırsal kalkınma desteği için 65 milyon lira, tarım sigortası desteği için 50 milyon lira, hayvan gen kaynakları desteği için 40 milyon lira, iyi tarım desteği için 27 milyon lira, süt tozu desteği için 26 milyon lira, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği için 17 milyon lira, sertifikalı tohum kullanım ve üretim desteği için 10 milyon lira, biyolojik mücadele desteği için 5 milyon lira, lisanslı depolarda ürün depolama kiralama için 1,3 milyon lira, süt desteği için 160 milyon lira ve Ar-Ge desteği için 8,5 milyon lira olmak üzere toplam 599,8 milyon liralık hibe desteği, yarın 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak."

Çelik, kasım ayı itibarıyla çiftçilere toplam 10,87 milyar liralık destekleme ödemesi yapılacağını ifade etti. Böylece 2016 için üreticilere verilmesi planlanan toplam 11 milyar 644 milyon liralık tarımsal hibe desteğinin yüzde 93'lük kısmını ödemiş olacaklarının altını çizen Çelik, kalan destek ödemelerinin ise 20 Aralık sonrasında üretici hesaplarına aktarılmaya başlanacağına işaret etti.

Son Güncelleme: 29.11.2016 10:58
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