Chp'ye değil, Kılıçtaroğlu'na kızdım

Kayseri'de CHP Hacılar İlçe binasının kundaklanma olayı ile ilgili gözaltına alınan 24 yaşındaki Nazmi A., sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi. Şüpheli, sağlık kontrolü çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.



Nazmi A.'nın daha evvel basit yaralama, bıçaklama, darp ve devlet malına zarar verme gibi 6 ayrı suçtan sabıkasının olduğu belirlendi. CHP'ye değil, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na kızdığı için olayı gerçekleştirdiğini belirten N.A., polisteki ifadesinin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi.



KILIÇDAROĞLU'NUN SÖYLEMLERİNE TEPKİ OLARAK YAPTIM



Hacılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerin tarafından CHP ilçe binasının çevresinde güvenlik kemaraları sayesinde kimliği belirlenen Nazmi A., kısa sürede yakalandı. Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan N.A.'nın babasının CHP üyesi olduğu, kendisinin de yerel seçimlerde CHP müşahidi olarak görev yaptığı belirlendi. N.A., polisteki ifadesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve FETÖ/PDY konusundaki söylem ve tutumlarını beğenmediğini ve buna tepki olarak eylemi gerçekleştirdiğini söyledi. İlçe başkanlığını bir akaryakıt istasyonundan aldığı 5 litrelik benzin ile kundakladığını söylediği belirtildi.

Son Güncelleme: 28.11.2016 12:11