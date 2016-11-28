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Chp'ye değil, Kılıçtaroğlu'na kızdım

Kayseri'de CHP Hacılar İlçe binasını kundaklayan Nazmi A., Kılıçtaroğlu'nun söylem ve tutumlarını beğenmediği için bu eylemi gerçekleştirdiğini söyledi. 5 litrelik benzin bidonuyla binayı kundaklayan Nazmi A., sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

28 Kasım 2016 Pazartesi 11:18
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Chp'ye değil, Kılıçtaroğlu'na kızdım
Kayseri'de CHP Hacılar İlçe binasının kundaklanma olayı ile ilgili gözaltına alınan 24 yaşındaki Nazmi A., sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi. Şüpheli, sağlık kontrolü çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Nazmi A.'nın  daha evvel basit yaralama, bıçaklama, darp ve devlet malına zarar verme gibi 6 ayrı suçtan sabıkasının olduğu belirlendi. CHP'ye değil, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na kızdığı için olayı gerçekleştirdiğini belirten N.A., polisteki ifadesinin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖYLEMLERİNE TEPKİ OLARAK YAPTIM

Hacılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerin tarafından CHP ilçe binasının çevresinde güvenlik kemaraları sayesinde kimliği belirlenen Nazmi A., kısa sürede yakalandı. Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan N.A.'nın babasının CHP üyesi olduğu, kendisinin de yerel seçimlerde CHP müşahidi olarak görev yaptığı belirlendi. N.A., polisteki ifadesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve FETÖ/PDY konusundaki söylem ve tutumlarını beğenmediğini ve buna tepki olarak eylemi gerçekleştirdiğini söyledi. İlçe başkanlığını bir akaryakıt istasyonundan aldığı 5 litrelik benzin ile kundakladığını söylediği belirtildi.
Son Güncelleme: 28.11.2016 12:11
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