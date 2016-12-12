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CHP bombalı saldırı için "KELLE" istedi!

CHP, İstanbul'da yaşanan hain saldırıda ihmali bulunanların görevlerinden uzaklaştırılmasını talep etti. Benzer olayların bir daha yaşanmaması için olayda kusuru bulunan kişilerin Meclis'te kurulacak komisyonda ifade vermesini talep eden CHP, konuya ilişkin TBMM Başkanlığı'na önerge verdi...

12 Aralık 2016 Pazartesi 11:51
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CHP bombalı saldırı için "KELLE" istedi!

İstanbul'da 10 Aralık'ta Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından Vodafone Arena yakınında meydana gelen patlamının mecliste komisyon kurularak araştırılması talep edildi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve diğer CHP'li milletvekillerinin imzasını taşıyan önergede, son 1,5 yılda meydana gelen terör olaylarının araştırılması isteniyor.

AK PARTİ'YE ELEŞTİRİ!

TBMM'ye sunduğu önergede, terörle mücadele konusunda somut adımlarının alınmadığını savunan CHP,  AK Parti hükümetinin yaşanan her bir saldırı ve patlama sonrası yeteri kadar tedbir alamadığını,ülkede güvenlik zzafiyetinden dolayı şuana kadar 395 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 941 kişinin da yaralandığı belirtildi.

Türkiye'de yaşanan terör olaylarının ardından hükümetin olayı sadece kınadığını, terörle mücadele konusunda ise rasyonel adımların atılmadığının savunulduğu önergede, yaşanan saldırılar sonrası getirilen yayın yasaklarının ise saldırıların üstünü örtmeye yönelik bir girişim olduğu vurgulandı.

İHMALİ BULUNANLAR GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLMELİ!

Yaşanan terör saldırıları ve patlamalarda ihmali bulunanların görevden el çektirilmesini isteyen CHP,  konunun araştırılarak, faillerin ortaya çıkarılmasını talep etti.

Son Güncelleme: 12.12.2016 12:12
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