Cezaevi'nde bir hükümlü kendini yaktı

Silivri Cezaevi’nde hareketli dakikaların yaşanmasına bir hükümlünün kendini ateşe vermesinin yol açtığı ortaya çıktı. Olaya ilk müdahale Cezaevi personelinden geldi. Kendini ateşe veren hükümlü ambulansla hastaneye gönderildi.



12.40 sıralarında cezaevinden gelen ihbar itfaiye ve polisi alarma geçirdi. Olayın yaşandığı yerin önemi nedeniyle İtfaiyenin yanısıra çok sayıda polis ekibi de cezaevine sevkedildi. Olay yerine ilk olarak Silivri İtfaiye grubu ve bölgede görev yapan polis ekipleri ulaştı.



ZIRHLI POLİS ARACI VE AMBULANS CEZAEVİNDEN ÇIKTI



Olayın bir hükümlünün kendini ateşe vermesi şeklinde yaşandığı, büyüme ihtimalinin olmadığı ortaya çıkınca polis ve itfaiye ekipleri normale döndü. Bu sırada ağır silah taşıyan zırhlı polis aracıyla bir ambulansın cezaevinden çıktığı görüldü.



Cezaevi ve çevresinde durum normale döndü. Kendini ateşe veren hükümlünün kimliğiyle ilgili bir açıklama ise yapılmadı.