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Cem Küçük'e tehdit : Seni buluruz!

Gazeteci-Yazar Cem Küçük ile Birgün Gazetesi Yayın Danışmanı Barış İnce twitter üzerinden birbirine girdi. Küçük, " Birgün kapatılmalıdır. PKK'yı savunuyor" derken, Barış İnce, " Bu iftiralarınla bir arkadaşımıza zarar gelirse, biz seni buluruz!” diye yazdı

18 Aralık 2016 Pazar 15:58
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Cem Küçük'e tehdit : Seni buluruz!
Gazeteci Yazar Cem Küçük ile  BirGün gazetesini yayın danışmanı Barış İnce arasında "PKK" gerilimi yaşandı. Cem Küçük, twitter üzerinden açık çağrı yaparak “Birgün gazetesi kapatılmalıdır. Hiçbir devlet aleni PKK ve türevi teröristleri savunan bir yayın organına müsaade etmez” dedi.

Cem Küçük’e anında yanıt veren BirGün gazetesi Yayın Danışmanı Barış İnce ise  “Bizde bir tane bile PKK savunan bulamazsın. Ama bu iftiralarınla bir arkadaşımıza zarar gelirse, biz seni buluruz!” diye yazdı. 

SENİ BULURUZ TEHDİDİ!

"PKK ile bağımız yok" diyen Barış İnce'nin, Cem Küçük'e "Seni buluruz" diye tehdit savurması sosyal medyada tartışma konusu oldu. " Seni buluruz" diyerek çoğul bir terim kullanan Barış İnce'ye " Siz kimsiniz, buluruz derken?" soruları yöneltildi...
Son Güncelleme: 18.12.2016 16:15
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