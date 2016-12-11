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Canlı bomba kahpeliği : 38 şehit 155 yaralı

İstanbul'da Vodafone Arena önünde canlı bomba saldırısında ilk belirlemelere göre 38 şehit 155 yaralı var. Sağlık Bakanlığı yaralıların tedavi altında olduğunu, durumu ağır olan vatandaşlar için sağlık ekipleriniin seferber olduğunu açıkladı.

11 Aralık 2016 Pazar 03:19
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Canlı bomba kahpeliği : 38 şehit 155 yaralı
Sağlık Bakanlığı, İstanbul Beşiktaş'taki bombalı saldırılarda 29 kişinin şehit olduğunu ve 69 kişinin yaralandığını açıkladı.

Dolmabahçe’deki Vodafone Arena Stadyumu’nun “Beleştepe” diye bilinen Taksim tarafında dün gece Beşiktaş-Bursaspor maçı bittikten 1.5 saat sonra teröristler, polise bombalı saldırı düzenledi. Eşzamanlı ikinci patlama Maçka Parkı’nda oldu.

DOLMABAHÇE’deki Vodafone Arena’da Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan maça 8 yıl aradan sonra Bursaspor taraftarlarının da tribünde yerini alması nedeniyle güvenlik önlemleri arttırıldı. Saat 21.00’de maçın bitimiyle birlikte stadyumdan önce Beşiktaş taraftarları ayrıldı, ardından stadın yeni açık olarak adlandırılan tribünündeki Bursaspor taraftarları da çıktı.

Yeşil-beyazlı taraftarların çıkışı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yeni açık tribünün Gümüşsuyu tarafında çevik kuvvet ekipleri sıkı güvenlik önlemi aldı.

2. PATLAMA MAÇKA PARKI'NDA

Bursaspor taraftarının da bölgeden ayrılmasının ardından çevik kuvvet polisleri stada geldikleri İETT otobüslerinin önünde toplanırken bombalı araçla intihar saldırısı düzenlendi. Gümüşsuyu Caddesi’nin stada inen yokuşunda saat 22.29’da meydana gelen patlama tüm İstanbul’dan duyuldu. Patlamanın ardından Maçka tarafından da canlı bomba olduğu ileri sürülen ikinci patlama oldu.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Çevredeki kimi binaların da camları kırıldı. Kara ve denizden güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı Gümüşsuyu, Maçka civarında polis helikopterleri de sürekli tur attı.
Son Güncelleme: 11.12.2016 11:52
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