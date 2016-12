Can Dündar'a Basın Özgürlüğü Ödülü Verildi

Gazetecileri Koruma Komitesi’nin 2016 Uluslararası Basın Özgürlüğü Ödülü’ne layık görülen dört isimden biri gazeteci Can Dündar oldu. Dündar’a ödülü, New York’ta düzenlenen törende takdim edildi.

New York'ta Waldorf Astoria otelde düzenlenen, Amerikan medyasının yanı sıra uluslararası medyanın da yoğun ilgi gösterdiği törende konuşan Can Dündar, Basın Özgürlüğü Ödülü'nü hapisteki gazetecilere adadığını söyledi.



Gazeteci hakları alanında çalışan küresel sivil toplum kuruluşu Gazetecileri Koruma Komitesi'nin, 2016 Uluslararası Basın Özgürlüğü Ödülü'ne layık gördüğü, aralarında Cumhuriyet gazetesi eski genel yayın yönetmeni Can Dündar'ın da bulunduğu dört gazeteciye ödüllerini takdim etti. Ödüle layık görülen diğer isimler ise, Mısırlı fotomuhabir Mahmud Ebu Sayid, Hindistanlı serbest gazeteci Malini Subramaniam ve El Salvadorlu araştırmacı gazeteci Oscar Martinez.



Ağustos 2013'te Mısır'da yaşanan darbeden beri hapiste olan Mahmud Ebu Sayid dışındaki ödül sahibi üç gazeteci, bugünkü ödül töreni öncesinde New York'taki Columbia Üniversitesi bünyesindeki Columbia Gazetecilik Okulu'nda öğrenciler ve akademisyenlerle dün bir araya geldi.