ByLock operasyonları hız kesmiyor!

FETÖ'nün haberleşme ağı ByLock'u kullanan kişilere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Sakarya'da düzenlenen bir operasyonda 11 kişi ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı...

Sakarya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle Sakarya, İstanbul ve Tekirdağ'da gözaltına alınan 11 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen Maliye Bakanlığında Maliye Uzman Yardımcısı olarak görev yaparken açığa alınan B.H, meslekten ihraç edilen Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü öğretim görevlisi G.Ç, milli eğitim müfettişleri A.E.T. ve M.E.T, ile aralarında memur, eczacı, ev hanımı, diş hekimi ve öğretmenin bulunduğu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.