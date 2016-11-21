Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

ByLock operasyonları hız kesmiyor!

FETÖ'nün haberleşme ağı ByLock'u kullanan kişilere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Sakarya'da düzenlenen bir operasyonda 11 kişi ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı...

21 Kasım 2016 Pazartesi 12:43
159 Okunma
ByLock operasyonları hız kesmiyor!
Sakarya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi. 

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle Sakarya, İstanbul ve Tekirdağ'da gözaltına alınan 11 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Maliye Bakanlığında Maliye Uzman Yardımcısı olarak görev yaparken açığa alınan B.H, meslekten ihraç edilen Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü öğretim görevlisi G.Ç, milli eğitim müfettişleri A.E.T. ve M.E.T, ile aralarında memur, eczacı, ev hanımı, diş hekimi ve öğretmenin bulunduğu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Evden çıkanlar görenleri şoke etti
Evden çıkanlar görenleri şoke etti

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle