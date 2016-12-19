Büyükelçi suikastini KGB ve MİT araştıracak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'u katletmesinin ardından her iki ülkenin güvenlik ve istihbarat ekiplerinin soruşturmayı birlikte yürüteceğini açıkladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu saldırıyı ülkemizdeki Rusya Federasyonu Büyükelçisi nezdinde özellikle Türkiye'ye, Türk Devletine ve Türk Milletine karşı yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyorum. Ve bu, Türk-Rus ilişkilerine yönelik açık bir provokasyondur. Bu gerçeği Rus dostlarımızın da gördüğüne eminim." dedi.

Erdoğan, AA'ya yaptığı değerlendirmede, şu anda başta Türkiye’de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere olayın yakın takibinde olunduğunu belirterek, “Malum bu artık zanlı demeye gerek yok katil Mevlüt Mert Altıntaş, Söke Cumhuriyet Anadolu Lisesi mezunu, 2 yıllık Polis Meslek Yüksek Okulu mezunu olup, 2,5 yıldır Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli. Tabii bu durumdan şu anda kendilerine bir şeyler çıkarmanın gayreti içerisinde olan mahfileri de gayet iyi biliyoruz, bunları da yakından takip ediyoruz. Bunlarla ilgili açıklamaları da günü geldikçe açıklamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Olayın tüm boyutlarıyla araştırıldığını ve araştırılacağını vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu saldırıyı ülkemizdeki Rusya Federasyonu Büyükelçisi nezdinde özellikle Türkiye’ye, Türk Devletine ve Türk Milletine karşı yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyorum. Ve bu, Türk-Rus ilişkilerine yönelik açık bir provokasyondur. Bu gerçeği Rus dostlarımızın da gördüğüne eminim. Şu anda Halep meselesi başta olmak üzere Suriye'deki insani krizin çözümü noktasında Rusya ile aramızdaki ilişkilerin çok ciddi bir dayanışma içerisinde yürütülmüş olması, Halep'teki zulmü durdurmak için ortaya koyduğumuz dayanışma, oradaki mazlumların İdlip'e çıkarılması, hatta hatta gerekirse ülkemize taşınma noktasında atılmış adımlar Rusya ile Türkiye dayanışmasının bir ürünüdür. Bunu tabii devam ettirmekte de kararlılığımız var. Olayın ardından Sayın Putin ile yapmış olduğumuz görüşmede, bunun bir provokasyon olduğu noktasında hemfikiriz ve burada herhangi bir ihtilaf da söz konusu değildir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonraki sürece yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bundan sonraki sürece yönelik şu anda bu akşam Moskova'ya inen Mevlüt Çavuşoğlu arkadaşımız oradaki dışişleri bakanları olarak, Suriye’deki gelişmeleri birlikte ele alıp burayı nasıl bir an önce tekrar bir barış ortamına dönüştürebiliriz bunun çalışmaları yapılıyor. Bizler bu akşam, Sayın Başkan Putin ile mutabık kaldığımız gibi bu adımları atacağız, ortak soruşturma komisyonunu kuracağız. Şu anda zaten bütün Rusya’ya ait başta büyükelçilik, başkonsolosluklar olmak üzere buralardaki güvenlik tedbirleri artırılmıştır ve sürece yönelik atılması gereken adımlar atılıyor ve hastanede özellikle Karlov ile ilgili bütün atılacak adımlar bu konuda ailesiyle görüşmeler yapılmak suretiyle yapılmaktadır. Bir an önce buradaki işlemler de bitirilerek Sayın Karlov'u Rusya'ya göndereceğiz. Bu konuda irtibatlarımız karşılıklı olarak devam edecek."

Erdoğan, Rusya ile ilişkilerin önemine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bizler için çok çok önemli, bölge için çok çok önemli ve bu ilişkileri bozma gayreti içerisinde olanlara sesleniyorum: Bütün bu beklentileriniz bilesiniz ki hiçbir zaman ulaşacağınız bir netice olmayacaktır, boşa bekliyorsunuz, boşa bekleyeceksiniz. Bizler kararlı bir şekilde bu akşam da o mutabakatımızı ortaya koyduk. Bunu aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bir kez daha Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Karlov'a yapılan bu saldırıyı nefretle kınıyor, Sayın Putin’in şahsında dost Rus halkına ve müteveffanın ailesine başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Milletçe bir ve beraber olarak bu olaylar karşısında çok daha kararlı durmak ve bu kararlı duruşumuzu da sürdürmek suretiyle şu anda farklı havalar içerisinde olanların oyunlarının da bozulacağını, bozulmakta olduğunu gösterelim istiyorum. Biz, Rusya-Türkiye olarak bu konuda kararlıyız, Rusya-Türkiye başımız sağ olsun."