Bulaşıkları makinede yıkamak isteyince kocasından dayak yedi!

Adana'da, bulaşıkları makinede yıkamak isteyen eşini darbettiği ileri sürülen koca gözaltına alındı.

İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesinde Nusret L. (51) ile bulaşıkları makinede yıkamak isteyen Özbek asıllı eşi Shakhnazahon L. (32) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nusret L, eşini yumruk ve tekme darbeleriyle yaraladı. Daha sonra Nusret L, darbettiği eşini, fenalaşması üzerine Adana Devlet Hastanesine götürdü.

Nusret L, gözleri ve kolunda morluklar oluşan kadın tedavi edildiği sırada da polise şikayetçi olmaması için eşine tehditlerini sürdürdü.

Kadını tedavi eden doktorun durumu polise bildirmesi üzerine şüpheli koca gözaltına alındı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Shakhnazahon L, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 yıldır evli olduğunu ve o günden beri kocasından şiddet gördüğünü iddia etti.

Gözyaşı döken kadın, "Misafir gelmişti evimize. Onlar gittikten evde bulaşık yıkayacaktım. Bulaşıkları makineye koyarken 'elinde yıkayacaksın' diyerek bana küfür etti, vurmaya başladı. Önce kafama ve yüzüme vurdu yere düştüm. Yere düşünce de beni tekmelerle dövdü." iddialarında bulundu.

Kocasının pasaportuna el koyduğunu öne süren Shakhnazahon L, "6 ay önce dayak yemekten çocuğumu düşürdüm. Beni sürekli dövdü. Dışarı çıkmama izin vermedi. Kimsem ve gidecek yerim yok." dedi.

Shakhnazahon L, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.