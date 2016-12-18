Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

Bu Hain Şehitlere Hakaret Etti!

PKK'ya yönelik yurt içinde ve yurt dışında operasyonlar sürerken, PKK da hain eylemler düzenliyor. Önce İstanbul'da ardından da Kayseri'de 59 kişinin şehit olması tüm Türkiye'de infial yarattı. Ancak tepkileri doruğa çıkaran bazı sosyal medya paylaşımları ise, "bu kadarına pes" dedirtiyor. Zonguldak'ta bir şahıs sosyal medya üzerinden şehitlere hakaret etti.

18 Aralık 2016 Pazar 13:06
199 Okunma
Bu Hain Şehitlere Hakaret Etti!
Hainlik her alanda kendini gösteriyor. Kimi elinde silahla, kimi kendine sardığı bombayla kimi ise teröre yardakçılık yaparak hainlik yapıyor. Son bir haftada Türkiye kaybettiği 59 canına gözyaşı dökerken, Zonguldak'ta sosyal medya hesabından "Şehitlere hakaret ettiği ve terör örgütü PKK propagandası yaptığı" iddiasıyla bir kişi gözaltına alınşahısı.

Facebook ve twitter adresleri üzerinden PKK'yı övüp şehitlerle dalga geçen, üstüne hakaret eden şahıs, polsin teknik takibi sonucu gözaltına alındı. Henüz ismi açıklanmayan şahısın emniyette sorgulandığı ve terör örgütü PKK ile bağlantıları araştırılıyor.

Sanığın sorgusunun ardından savcılığa sevk edilmesi bekleniyor...
Son Güncelleme: 18.12.2016 13:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Evden çıkanlar görenleri şoke etti
Evden çıkanlar görenleri şoke etti

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle