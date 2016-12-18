Bu Hain Şehitlere Hakaret Etti!

PKK'ya yönelik yurt içinde ve yurt dışında operasyonlar sürerken, PKK da hain eylemler düzenliyor. Önce İstanbul'da ardından da Kayseri'de 59 kişinin şehit olması tüm Türkiye'de infial yarattı. Ancak tepkileri doruğa çıkaran bazı sosyal medya paylaşımları ise, "bu kadarına pes" dedirtiyor. Zonguldak'ta bir şahıs sosyal medya üzerinden şehitlere hakaret etti.

Hainlik her alanda kendini gösteriyor. Kimi elinde silahla, kimi kendine sardığı bombayla kimi ise teröre yardakçılık yaparak hainlik yapıyor. Son bir haftada Türkiye kaybettiği 59 canına gözyaşı dökerken, Zonguldak'ta sosyal medya hesabından "Şehitlere hakaret ettiği ve terör örgütü PKK propagandası yaptığı" iddiasıyla bir kişi gözaltına alınşahısı.



Facebook ve twitter adresleri üzerinden PKK'yı övüp şehitlerle dalga geçen, üstüne hakaret eden şahıs, polsin teknik takibi sonucu gözaltına alındı. Henüz ismi açıklanmayan şahısın emniyette sorgulandığı ve terör örgütü PKK ile bağlantıları araştırılıyor.



Sanığın sorgusunun ardından savcılığa sevk edilmesi bekleniyor...