BozDoları kampanyasına İBB'den destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına, ülke genelinde vatandaştan büyük destek geldi. Çağrı ile döviz bürolarına akın eden halka teşvik için ilginç kampanyalar düzenlendi. Döviz bozdurma makbuzu ile gelenler için kimi bedava ekmek dağıttı, kimi ücretsiz tıraş etti, kimi otobüs bileti hediye edeceğini söyledi. Sosyal medya da ise Türk Lirası'nı korumaya yönelik "Oyunu bozalım, dövizleri bozduralım" sloganıyla "#BozDoları" kampanyası başlatıldı. Kampanyaya destek olanlar bozdurdukları dövizlerin makbuzlarını sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı. Küçük esnaftan ve büyük şirketlerden sonra, devlet kurumları da bu kampanyaya katıldı.



Ülke genelinde başlatılan çağrı ile destek tam gaz devam ediyor...



İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın talimatıyla İBB ve bünyesindeki kurum ve kuruluşlar tüm tasarruflarını Türk lirasına çevirme kararı aldı. Konuyla ilgili detayları kamuoyuyla paylaşan mali işlerden sorumlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Eyyüp Karahan, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşlar İSKİ ve İETT'nin yanı sıra iştirak şirketlerinin toplam 41 milyon 753 bin 334 Dolar, 455 bin 824 Euro ve 393 Sterlini Türk Lirasına çevrilmiş olacak'dedi.



Erdoğan'ın çağrısıyla harekete geçen kurumlar...



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türk Hava Yolları (THY), Türk Standardları Enstitüsünce (TSE), 4.5G ihalesini kazanan operatörler, Milli Savunma Bakanlığı, Nata Holding, Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği (LASİAD), Diyanet İşleri, Borsa İstanbul, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT,) İstanbul Ticaret Odası (İTO), Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB)

Son Güncelleme: 09.12.2016 23:47