Böyle dolandırıcılık görülmedi

Lise mezunu Remzi D. (27), tanıştığı kişilere avukat olduğunu söyledi. D., adliyede tanışıp evlendiği eşine de aynı yalanı söyledi. Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı’nda avukat olarak çalıştığını söyleyen D., 2015 sonundan itibaren de TBMM avukatı olduğunu söylemeye başladı. Meclis avukatı olarak kartvizit de bastıran D., uygun fiyata arsa bulduğu gerekçesiyle, aralarında avukat, polis ve adliye çalışanlarının da olduğu çok sayıda kişiden 3 milyon lira para topladı. Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen D. adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Hâkim adayı eşi de, D. hakkında boşanma davası açtı. D., emniyet ifadesinde, eşine karşı ezik görünmemek için avukat olduğu yalanını söylediğini belirtti.



STAJYER AVUKAT OLARAK BAŞLADI



Remzi D., bundan 4 yıl önce bir hukuk sitesine ‘stajyer avukat’ olarak üyelik kaydı yaptı. D. aynı yıl, sahte evraklarla, Ankara’da bulunan bir hukuk bürosunda da stajyer avukat olarak işe girdi. D. bu sayede Ankara Adliyesi’ne girip-çıkmaya başladı. Hemen her seferinde üzerinde avukatlık cübbesi bulunan D., adliyeye girişlerinde de avukatların kullandığı kapıdan giriş-çıkış yaptı. D., 3 yıl önce de, o dönem bakanlık avukatı olarak çalışan D. D. ile tanıştı. D., D.’ye kendisini avukat olarak tanıttı ikili bir süre sonra da evlendi bir de çocukları oldu.



MECLİS AVUKATI OLARAK KARTVİZİT



Soruşturmaya konu olaylar zinciri ise ağırlıklı olarak, D.’nin kendisini Meclis avukatı olarak tanıtması ile yaşanmaya başladı. D., Meclis avukatı olduğuna ilişkin kartvizit de bastırdı. Zaman-zaman misafirlerini Meclis’te de ağırlayan D.’ye kimin referansı ile Meclis’e girdiğine ilişkin savcılık yazılı talepte bulundu.



KELEPİR ARSA BULUYORUM



Remzi D., her sabah evden çıktığında Meclis’in servisini kullandı. Meclis’te çalıştığı izlenimi edindirmek için birçok kez Meclis içinde çektiği fotoğrafları Facebook hesabında paylaştı. MEB’den kendisine başarı plaketi verildiğine ilişkin fotoğrafı da sosyal medya hesabına koydu. Ancak MEB’de hiç çalışmadığı anlaşıldı. D., para topladığı kişiler ile ise adliyede tanıştı. D., ilişki kurduğu kişilere uygun fiyata arsa bulduğunu, tanıdığı tapu müdürlerinin kendisine ucuz arsalar ile ilgili haber verdiğini söyledi. Lüks otomobil ve ev alan D., çevresindekilere arsa işinde iyi para kazandığını söyledi.



3 MİLYON LİRA TOPLADI



Remzi D., Strateji Geliştirme Başkanlığı Başkan Yardımcısı S.A.'dan gelmiş gibi oluşturduğu mesajı para aldığı kişilerden birine gönderdi. D., ‘kelepir’ olarak ifade ettiği arsaları satarak iyi para kazandığını söyledi. Bu şekilde, polis memuru S.Y.’den 30 bin TL, avukat B.K.’den 425 bin TL, İzmir’de çalışan adliye çalışanı S.B.’den 1,5 milyon TL, S.’nin babası M.B.’den 285 bin TL, Ankara Barosu’na üye avukat Ahmet Aykut Yıldız ve amcası S. Yıldız’dan 570 bin TL para aldı. Babası emekli polis olan B. isimli bir kişiden ise 370 bin TL aldı.





EŞİ 'KAYIP' BAŞVURUSU YAPTI



Başlangıçta aldığı paralarını ödemesini yapan Remzi D., geçtiğimiz 2 Ağustos günü ise sırra kadem bastı. Eşi, D. hakkında karakola ‘kayıp’ başvurusunda bulundu. Aynı süreçte, D.’ye ulaşamayan ‘alacaklılar’ da savcılığa suç duyurusunda bulundu. D., para aldığı kişilerden birine “Beni artık Remzi D. olarak bulamayacaksınız. Artık Remzi D. diye biri yoktur” şekline mesaj attı. D. geçtiğimiz 15 Ekim’de emniyette ‘şüpheli’ olarak ifade verdi.



YALAN SÖYLEDİM DÜZELTEMEDİM



D., emniyet ifadesinde, gerçekte avukat olmadığını açıkladı. D., “Kendimi stajyer avukat olarak tanıtmıştım. Kendimi bu şekilde avukat olarak tanıtmamın sebebi nişanlımın da o dönem avukat olması ve onların yanında kendimi ezik hissettiğimdendir. Eşimle evlendiğim sıralarda avukat olduğum yalanını söylemiştim. Tekrardan bu yalanı düzeltemedim. Düzeltmek için çok çaba sarf ettim. Eşimin karşısında daha aşağıda olmamak için böyle bir yola başvurdum” dedi.



BÖYLE BİR MEZUN YOK



Savcılığın talebi sonrası Türkiye Barolar Birliği verdiği yanıtta Remzi D. ismi ile bir avukatın olmadığını bildirdi. Meclis’ten de, Remzi D. isimli bir çalışanların olmadığı yanıtı verdi. D.’nin okuduğu üniversite ise ‘Bizim böyle bir mezunumuz’ yok yanıtı verdi.



SAVCI TUTUKLAMA İSTEDİ



D., savcılık sorgusu sonrası ‘dolandırıcılık’ suçlaması ile tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, D.’yi adli kontrol şartı ile serbest bıraktı. D. hakkında, şikâyette bulunan isimler arasında, para veren kişilerin yanı sıra TBMM Hukuk Hizmetleri eski Başkanı Y. B.’nin de olduğu anlaşıldı.