Bombayla oynayan çocuklar ağır yaralı!

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2 çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İskenderpaşa Mahallesi Büyükakar Sokak 1. Çıkmaz'da M.İ. (13) ile Ş.A.(11) sokakta buldukları bir cismi kurcalarken patlama meydana geldi.

Patlamada sol el iki parmağının koptuğu öğrenilen M.İ, Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı, Ş.A. ise Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede patlayıcının boru tipinde olduğu ve olay yerinde bir eldiven bulunduğu öğrenildi.