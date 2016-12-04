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Bombayla oynayan çocuklar ağır yaralı!

Sur operasyonunda bozguna uğrayan PKK'lı teröristlerin geride bıraktığı el yapımı bombayla oynayan çocuklar, bombanın patlaması sonusu ağır yaralandı. Yaralı çocuklar Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı

04 Aralık 2016 Pazar 19:15
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Bombayla oynayan çocuklar ağır yaralı!

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2 çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İskenderpaşa Mahallesi Büyükakar Sokak 1. Çıkmaz'da M.İ. (13) ile Ş.A.(11) sokakta buldukları bir cismi kurcalarken patlama meydana geldi.  

Patlamada sol el iki parmağının koptuğu öğrenilen M.İ, Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı, Ş.A. ise Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede patlayıcının boru tipinde olduğu ve olay yerinde bir eldiven bulunduğu öğrenildi.

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