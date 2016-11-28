Bombanın gübresi İran'dan!

Şemdinli'de PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen 3 sığınakta, patlayıcı malzemeleriyle 2 ton gübre bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Şemdinli ilçesi Çatalca köyü kırsal alanında bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınak ve mağaraların olabileceği değerlendirilmiştir. Tespit edilen noktalara yapılan geniş çaplı operasyonda, birbirine yaklaşık 350 metre mesafede 3 ayrı sığınak tespit edilmiş, sığınaklar içerisinde toprak altına gömülü vaziyette el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan kablo, soket, elektrik devresi, koli bandı gibi malzemeler ile 50'şer kiloluk çuvallar içerisinde toplam 2 ton İran menşeli gübre ele geçirilmiştir."