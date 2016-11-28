Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

Bombanın gübresi İran'dan!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde İran menşeli bomba yapımında gübre ele geçirildi. PKK'ya ait sığınıklarda ayrıca bomba yapımında kullanılan malzemeler de ele geçirildi.

28 Kasım 2016 Pazartesi 17:19
29 Okunma
Bombanın gübresi İran'dan!

Şemdinli'de PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen 3 sığınakta, patlayıcı malzemeleriyle 2 ton gübre bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Şemdinli ilçesi Çatalca köyü kırsal alanında bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınak ve mağaraların olabileceği değerlendirilmiştir. Tespit edilen noktalara yapılan geniş çaplı operasyonda, birbirine yaklaşık 350 metre mesafede 3 ayrı sığınak tespit edilmiş, sığınaklar içerisinde toprak altına gömülü vaziyette el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan kablo, soket, elektrik devresi, koli bandı gibi malzemeler ile 50'şer kiloluk çuvallar içerisinde toplam 2 ton İran menşeli gübre ele geçirilmiştir."

Son Güncelleme: 28.11.2016 17:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Evden çıkanlar görenleri şoke etti
Evden çıkanlar görenleri şoke etti

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle