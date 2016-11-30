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'Bizde artık Türk parası geçer, Dolar ve euroyu bilmeyiz'

En büyük hayvan pazarlarından olan Aksaray Hayvan Pazarı'nda üreticiler, Avrupa ve Amerika’ya tepki olarak dolar ve euroları ateşe verdi.

30 Kasım 2016 Çarşamba 14:46
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'Bizde artık Türk parası geçer, Dolar ve euroyu bilmeyiz'
İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük hayvan pazarlarından olan Aksaray Hayvan Pazarı'nda üreticiler, Avrupa ve Amerika’ya tepki olarak dolar ve euroları ayaklarıyla çiğneyip ateşe verdi.

Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök öncülüğünde bir araya gelen besiciler, son günlerde Avrupa ve Amerika tarafından Türkiye’ye yapılan yaptırımlara tepki gösterdi. Üreticiler, hayvan pazarına 'Pazarımızda Dolar ve Euro Geçersizdir’ yazılı pankart asarak, dolar ve euro üzerinden alışverişi durdurdu. Dolarları yere atarak ayakları ile çiğneyen hayvan üreticileri, daha sonra da dolarları yakarak ateşe verdi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, “15 Temmuz’da tankla, tüfekle, F-16’larla gerçekleştiremedikleri darbe girişimini şu anda Avrupa, Amerika ekonomik olarak gerçekleştirmek istiyor. Bizler de Anadolu insanları olarak bundan sonra pazarımızda euro ve dolar geçmeyecek. Biz inadına Türk parasını kullanarak, inadına üreterek, inadına yatırım yaparak Türk ekonomisini ayakta tutacağız. Bunun için de söz veriyoruz. İnşallah Türk halkının da bu anlamda çalışma ve destekleri çok önemli. Biz, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan bu protestoya yeter diyene kadar dolar ve euroya hayır diyoruz” dedi.

Pazardaki hayvan üreticileri ise, "Bunların ne parası lazım, ne eurosu ne de başka bir şeyi. Biz kendi işimizi kendimiz yapacağız. Bizde artık Türk parası geçer. Dolar ve euroyu bilmeyiz” dediler.

 
Son Güncelleme: 30.11.2016 14:50
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