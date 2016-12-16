Birlik beraberlik çağrısı yapacağına, 'Neden İzmir'de patlama olmuyor' dedi

İstanbul Dolmabahçe'de bulunan Vodafone Arena Stadı yakınlarında 10 Aralık günü yaşanan menfur terör saldırısından sonra sosyal medyada 'Neden hiç İzmir'de patlama olmuyor' diye paylaşım yapan bir kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 44 kişinin hayatını kaybettiği hain terör saldırısına ilişkin, İzmir'de yaşayan insanlar için 'gavur' benzetmesi yapan E.Ş. hakkında İzmir Barosu halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten şikayetçi oldu. İfadelerinde açıkça, 'Neden İzmir’de patlama olmuyor’, ’Yoksa gavur gavura rahat rahat yaşıyorlar mı’ şeklindeki söylemleri dikkat çekti.



İzmir Barosu’nun suç duyurusu dilekçesinde, birlik beraberlik içinde yaraların sarılmasına vurgu yaparak "Türkiye, Beşiktaş’ta gerçekleşen terör saldırısında şehitlerini henüz uğurlarken, birlik ve beraberlik içerisinde yaraların sarılması gereken şu günlerde, E.Ş. adında bir sosyal medya kullanıcısı açıkça halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekte, aşağılamakta ve nefret suçu işlemektedir" dedi. Yapılan paylaşımın TCK’nın 216. maddesinde ifade edilen ’halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçunun unsurlarını oluşturduğu ifade edildi. Açıkça şiddet içeren bir paylaşım olduğu belirtilen dilekçede, demokratik toplumlardaki düşünce özgürlüğünün mutlak sınırının 'şiddet' olduğunun altı çizildi. Kamu barışı açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturmak, şiddete doğrudan hedef gösterme amacı ve sonucu taşımak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve hakaret suçlarından kamu davası açılması talep edildi.

Son Güncelleme: 16.12.2016 22:46