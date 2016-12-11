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"Bıraksalar HDP'li vekilleri evire çevire döveriz"

A Haber'de canlı yayına katılan Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, " Bıraksalar AK Parti milletvekilleri, HDP'li vekilleri evire çevire döverler. Ama maalesef bazı şeyler meclis çatısı altında olmuyor. Bunlar soytarı, çıkıp konuşuyorlar. Bazen dayanamıyorum bunları dinlememek için genel kurula katılmıyorum"dedi.

11 Aralık 2016 Pazar 21:13
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"Bıraksalar HDP'li vekilleri evire çevire döveriz"
A Haber'de canlı yayına katılan Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, A Habera  televizyonunda gündem yaratacak açıklamalara imza attı. HDP'li vekillerle aynı ortamda olmaktan rahatsız olduğunu söyleyen Tayyar, " Bıraksalar bizi AK Parti milletvekilleri, HDP'li vekilleri evire çevire döver. Bunları mecliste dinlemekten son derece rahatsız oluyorum. Bazen dayanamayıp genel kurulu terk ediyorum. Yapığım belki doğru değil ama ne yapayım insan bazen kendisine hakim olamıyor."dedi.

SOYTARI SOYTARI KONUŞUYOLAR!

HDP'li vekillerin PKK'nın sözcüsü gibi konuştuğunu söyeleyen Şamil Tayyar, " Çıkıyorlar mecliste soytarı gibi konuşuyorlar. Dinleyince sinirim bozuluyor."diye konuştu.
Son Güncelleme: 11.12.2016 22:02
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