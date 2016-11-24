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Bingöl'de teröristler yük trenini patlattı!

Bingöl'ün Genç İlçesi'ne bağlı bir köyde demiryoluna konulan patlayıcı, yük treninin geçtiği sırada patlatıldı. Patlamada can kaybı yaşanmadı. Ayrıca bölgede yapılan operasyonlarda patlamanın olduğu yere yakın başka bir nokta da patlayıcı bulundu.

24 Kasım 2016 Perşembe 15:47
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Bingöl'de teröristler yük trenini patlattı!
Bingöl'ün Genç İlçesi'ne bağlı bir köyde demiryoluna konulan patlayıcı, yük treninin geçtiği sırada patlatıldı. Patlamada can kaybı yaşanmadı. Ayrıca bölgede yapılan operasyonlarda patlamanın olduğu yere yakın başka bir nokta da patlayıcı bulundu.

Genç İlçesine bağlı Soğukpınar Köyü mevkinde PKK'lı teröristler tarafından önceden demiryoluna tuzaklanan patlayıcı, dün yük treninin geçişi sırasında patlatıldı. Saldırıda can kaybı olmazken, demiryolunda hasar meydana geldi. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatılırken, patlamanın olduğu bölgeye 1 kilometre uzaklıktaki bir noktada ise, başka bir patlayıcı düzeneği daha bulunarak kontrollü olarak imha edildi.

PKK ARAÇ GASP ETTİ

Genç İlçesi'ne bağlı Karlı Köyü yakınlarında dün yol kesen bir grup PKK'lı terörist ise, yoldan geçen Bingöl İl Özel İdaresine ait bir aracı durdurdu. P.A. adlı şoförün cep telefonu ve aracı gasp eden teröristler bölgeden kaçtı. P.A.'nın durumu güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine bölgede operasyon başlatıldı.
Son Güncelleme: 25.11.2016 09:30
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