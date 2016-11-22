BİM Aktüel 25 Kasım Cuma Ucuz ve İndirimli Ürün Broşürü

Her hafta cuma günün yayınlanan Bim Aktüel ucuz ve aktüel ürünleri yayınlandı. 25 Kasım Cuma günü Bİm mağazalarında yer alacak Bim ucuz ürünlerinde neler var. En ucuz hangi ürün Bim Aktüel 25 Kasım tarihinde mağazaya gelecek.İlk aktüel ürünleri Türkiye'ye getiren firma olan Bim, bu hafta ucuz ürünlerde yine zirveye oynayacak gibi duruyor. Birbirinden ucuz ve indirimli ürün broşürü yayınlandı. 25 Kasım Cuma ve 1 Aralık Perşembe günleri arasında geçerli olacak bu ürünlerde neler var.Aktüel ürünler bu hafta soğuktan koruma yöntemleri, giyecekler, ısıtıcılar genelde çok büyük bir şekilde istek üzerine gelinmiş. Ancak Bim'de fırsat ürünü Izgara ve Tost Makinesi görünüyor. Vestel marka ürün 89.50 TL fiyatıyla yayınlanacak.Erkek Mont ve Yorgan Bim Aktüel ürünlerine bu hafta gelen ürünler arasında. Ayrıca en çok soğuk yediğimiz ayaklarımızdan Bay-Bayan Bot ve Çocuk Botu da satışa çıkartılacak.Erkek Mont ve Yorgan Bim Aktüel ürünlerine bu hafta gelen ürünler arasında. Ayrıca en çok soğuk yediğimiz ayaklarımızdan Bay-Bayan Bot ve Çocuk Botu da satışa çıkartılacak. Bim Aktüel Broşürü sizlerle.