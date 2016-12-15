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Bıçaklanan anne ve abla, mahkemeye tepki gösterdi!

Kayseri'de anne ve ablasını bıçakla yaralayan sanığa 9 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Bıçaklanan anne ve abla, İbrahim Ş.'nin ceza alması nedeniyle mahkemeye heyetine tepki gösterdi. Keziban ve Yağmur Ş, kararın açıklanmasının ardından mahkeme heyetine, "Bıçaklanan biziz, cezayı siz veriyorsunuz" diye tepki gösterdi.

15 Aralık 2016 Perşembe 13:06
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Bıçaklanan anne ve abla, mahkemeye tepki gösterdi!

Kayseri'de anne ve ablasını bıçakla yaralayan şahıs hakkında şikayet olmamasına rağmen kamu davası açdı. Sanığa 9 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu olarak katılan İbrahim Ş. (21) , annesi Keziban, ablası Yağmur'u bıçakladığı gerçeksiyle hakim huzurna çıkı. Duruşmaya  babası Arif Ş. ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı katıldı. 

"PİŞMANIM!"

Anne ve ablasını bıçaklayan İbrahim Ş, savunmasında pişman olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR!

Sanığın annesi, babası ve ablası ise şikayetçi olmadıklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık İbrahim Ş'ye bıçakla annesini yaralamaktan 7,5 yıl, ablasını yaralamaktan da 1 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Sanığın ablasını yaralamaktan verilen hapis cezasında "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" kararlaştırıldı. 

BİN ANLIK SİNİRLE YAPTI, NE OLACAK?

Keziban ve Yağmur Ş, kararın açıklanmasının ardından mahkeme heyetine, "Bıçaklanan biziz, cezayı siz veriyorsunuz" diye tepki gösterdi. "Bir anlık sinirle yapmış, gencecik adam, ne olacak?" diye tepki gösteren sanığın babası ise mahkeme salonundan polis zoruyla çıkarıldı. 

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