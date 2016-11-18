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Beyaz Show neden Canlı Yayınlanmıyor? Artık Canlı Olmayacak mı

Hasret Bitiyor! Beyaz Show başlıyor. Beyaz Show bu akşam ekrana gelecek bölüm neden canlı yayınlanmıyor. Yıllardır Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz Show bu sezon çok farklı olacak. Beyaz artık canlı olarak ekrana neden çıkmıyor.

18 Kasım 2016 Cuma 15:13
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Beyaz Show neden Canlı Yayınlanmıyor? Artık Canlı Olmayacak mı
Hasret Bitiyor! Beyaz Show başlıyor. Beyaz Show bu akşam ekrana gelecek bölüm neden canlı yayınlanmıyor. Yıllardır Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz Show bu sezon çok farklı olacak. Beyaz artık canlı olarak ekrana neden çıkmıyor.

Bu sezonun ilk Beyaz Show 18 Kasım 2016 tarihinde ekrana geliyor! Beyaz Show bekleyenler büyük bir sürprizle karşılacak ve program canlı olarak ekrana gelmeyecek. Hal böyle olunca Beyazıt Öztürk'ün yeni sezonda sürprizleri de sizlerle olacak. Artık program canlı olarak yayınlanmayacak!

Bu Sezon Canlı Yayın Yok!

Beyazıt Öztürk sunumuyla ekrana gelecek Beyaz Show, bu sezon yeni formatı nedeniyle canlı olarak ekrana gelmeyecek. Beyaz, daha büyük sürprizler yaparak program ekrana gelecek. Bu sürprizlerin hepsi bu akşam açıklanacak.
Son Güncelleme: 18.11.2016 18:35
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