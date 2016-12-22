Benzine yine zam

En son 6 Aralık'ta uygulanan zamdan sonra, akaryakıt dağıtım şirketleri bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 10 kuruşluk zam yaptı. Son zammın ardından şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler göstermekle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık 5,20 seviyesine gelecek. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, 23 Aralık 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 10 kuruş fiyat artışı beklendiğini açıklamıştı.



Ankara'da litresi ortalama 5,12 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,22 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,07 liradan 5,17 liraya, İzmir'de ise 5,09 liradan 5,19 liraya yükselecek.

