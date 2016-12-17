Beki İkala Erikli neden öldürüldü? İşte uzman yorumu!

Beki İkela Erikli neden öldürüldü?



Önceki gün işyerinin girişinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybedenBeki İkala Erikli’nin neden öldürüldüğü net olarak çıkmamışken, saldırgan Sinem Koçak’un ifadeleri kafa karıştırdı. Uzman Psikolog Serap Ağalar, hiçbir şizofrenin, akli dengesini kaybettiğini söyleyemeyeceğini belirtti. Saldırgan Sinem Koçak, ilk ifadesinde polise, “ Akli dengemi kaybettim” diye ifade vermişti...



Uzman Psikolog Serap Ağalar, Beki İkala Erikli’nin katili Sinem Koçak’ın emniyet ifadesini yorumladı.



Ağalar, “Sinem Koçak ile ilgili şizofreni iddiaları bulunuyor fakat hiçbir şizofreni Beki İkela Erikli’ye saldırıda bulunan suçlunun ifadesinde bahsettiği gibi akli dengesini kaybettiğini kabul etmez.”dedi.



Sinem Koçak ile ilgili şizofreni iddialarının medyaya yansıdığını ifade eden Serap Ağalar, “ Hiçbir şizofren Beki İkela Erikli’ye saldırıda bulunan suçlunun ifadesinde bahsettiği gibi akli dengesini kaybettiğini kabul etmez. Şizofreni genetik olarak bireye geçebilecek bir rahatsızlık türüdür. Babadan % 43, anneden ise %13 ‘lük bir yüzdeliği kapsar. Vermiş olduğu ifade bunun nedenini açıklayıcı nitelikte değildir. Hiçbir açıklama böyle bir cinayetin nedeni olamamasıyla birlikte suçluya ‘’ şizofreni ‘’ deyip geçmek görüşümce tamamen vicdan rahatlatma tekniğidir.



Bu suçlunun çocukluğu incelenmeli ve bu iddiaların doğruluğu belki o zaman dile dökülebilir. Beki Erikli’yi ‘’ Melekler ile Yaşamak’’ adlı kitabında şeytan ilan eden bu suçlu, aslında olmak istediği kişiyi öldürmüştür. Günümüzün en büyük problemi insanların olduğu ile olmak istediği kişi arasındaki farktır ve Sinem Koçak’ta ise bu fark oldukça büyüktür.

İnsanlar şizofreni genetiği taşımasa dahi kendilerinde olan bu farkı aşmadıkları taktirde bu tip vakaların çoğalması şaşırılamayacak bir sonuç haline gelecektir. “diye konuştu.



Son Güncelleme: 17.12.2016 20:46