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Bedelli askerlikte son durum! Bedelli meclise geliyor

Bedelli askerlik konusunda Haber24.com son noktayı koyuyor... Son dönemlerde sıkça gündeme gelen bedelli askerlik konusunda AK Parti nabız yokluyor. MHP konuya "evet"derse bedelli askerlik önce komisyonda ardından da TBMM genel kurulunda görüşülecek. Peki bedelli askerlik ne zaman çıkacak?

04 Aralık 2016 Pazar 02:22
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Bedelli askerlikte son durum! Bedelli meclise geliyor
Bedelli askerlik konusunda Haber24.com son noktayı koyuyor... Son dönemlerde sıkça gündeme gelen bedelli askerlik konusunda AK Parti nabız yokluyor. MHP konuya "evet" derse
bedelli askerlik önce komisyonda ardından da TBMM genel kurulunda görüşülecek.

Özellikle çalışan gençlerin yoğun olarak talep ettiği bedelli askerlik konusunda Ak Parti çalışma yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığı ile görüş 
alışverşinde bulunularak yapılan çalışmalar, 2017 yılının ilk aylarında kamuoyunun önünde tartşılmaya başlanacak.

Haber24.com'un AK Parti ve Başbakanlık kulislerinden edindiği bigilere göre, MHP şuan için bedelli askerliğe sıcak bakmıyor... MHP bedelli, askerliğin eşitlik ilkesine aykırı olduğunu 
düşünüyor ve konunun hassasiyetle değerlendirilmesi gerektiğini değerlendiriyor.

AK PATİ BAŞKANLIK ÖNCESİ BEDELLİ ASKERLİK KANUNU ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR!

Bedelli askerlik kanununu çıkararak muhtemel ekonomik kriz öncesi gelir elde etmeyi hedefleyen hükümet, bu konuda ilgili kurumlardan bedelli askerlik konusunda rapor istedi.
Milli Savunma Komisyonu Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı, konuya ilişkin " vatandaşlarımız bedelli askerlik için sabretsinler" diyerek Haber24.com'un
önceki hafta duyurduğu " bedelli askerlik geliyor" şeklindeki haberini adeta doğruladı.

2017 yılında yapılması planlanan başkanlık seçimi öncesi bedelli askerlik kanununu meclisten geçirmeyi planlayan AK Parti, MHP grubu ile anlaşması durumunda özellikle çalışan
gençlerin yoğun olarak talep ettiği bedelli askerliği meclisten geçirmiş olacak...

MHP KİLİT ROL OYNAYACAK!

Bedelli askerlik uygulamasının vatandaşlar arasında eşitsizlik doğuracağını savunan MHP'den ise şu ana kadar herhangi bir açıklama gelmedi. MHP'nin tavrının Genel Kurmay Başkanlığı'nın tutumuna göre şekillenmesi bekleniyor...

GENEL KURMAY " PROFESYONEL ORDU" DİYOR!

Genel Kurmay Başkanlığı uzun yıllardır, ordunun profesyonelleşmesini istiyor... Bu konuda uzman er ve erbaş yöntemiyle profesyonel ordu kurmayı hedefleyen Genel Kurmay, kuvetle muhtemel bedelli askerliğe " evet" diyecek. Terörle mücadele konusunda profesyonel bir yapı kurmayı hedefleyen TSK'nın hükümetin gelir elde etmeyi projeye karşı çıkmayacağı öteden beri biliniyor...






 
Son Güncelleme: 04.12.2016 12:33
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