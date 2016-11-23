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Bedelli askerlik müjdesi 2017'de geliyor! AK Parti çalışmalara başladı

Bedelli Askerlik bekleyen binlerce kişiye müjde. Bedelli Askerlik bekleyenler için hazırlanacak tasarının 2017 yılının ilk aylarında meclise gelmesi bekleniyor... Başbakanlık kaynakları tasarı üzerinde çalışmaların olduğunu ifade ediyor...

23 Kasım 2016 Çarşamba 17:15
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Bedelli askerlik müjdesi 2017'de geliyor! AK Parti çalışmalara başladı
Bedelli Askerlik bekleyen binlerce kişiye müjde. Başbakanlık kaynakları bedelli askerlik bekleyenler için çalışmaların yapıldığını belirtiyor...

MİLYONLAR GENÇ BU HABERİ BEKLİYOR!

Son dönemlerde gündeme gelen bedelli askerlik konusunda ortaya atılan bir iddia gençleri heyecalandırdı. Haber24'ün ulaştığı başbakanlık kaynakları da bu konuda bazı çalışmaların yapıldığını, projenin Genel Kurmay Başkanlığı ile de görüşüldükten sonra Ak Parti Grubu tarafından meclise getirileceği öğrenildi...

BEDELLİ ASKERLİK YASASINDA NİHAYET RESMİ ADIMLAR!

Başbakanlıkta konuya ilişkin yapılan çalışmalara göre bedelli askerlik yasa tasarısı 2017 yılının ilk aylarında meclise sunulacak...  Yasa meclise gelince tüm gözler mecliste grubu bulunan siyasi partilere çevrilecek... 

KİLİT PARTİ MHP VE CHP

AK Parti'nin meclise getireceği yasa tasarısına CHP,MHP ve HDP'nin nasıl bir tepki vereceği şimdiden merak konusu olurken, düzenli profesyonel  bir orduya geçmeyi hedefleyen Genel Kurmay Başkanlığı'nın projeye yeşil ışık yakacağı tahmin ediliyor...
 
Son Güncelleme: 23.11.2016 17:23
Yorumlar
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ref ref 1 ay önce

bu gerçek mi ? bu haber insanları çok heyecandırır..

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mehmet 1 ay önce

ya rabbim inşAllah çıkar da işimizden olmayız....

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siyah beyaz 1 ay önce

Bedelliaskerlik halkın isteği ve ihtiyacıdır.Yakın zamanda yapılan yüksek katılımlı anketlerin ortalamasında %70 oranlarında halk bedelliaskerlik beklemektedir.

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umur 1 ay önce

İşten çıkartılıyoruz, lütfen acil olarak gündeminize alın

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bedelçi 1 ay önce

hemen cıkmalı

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Mehmet 1 ay önce

OHAL in bitmesini beklenemez.İşten çıkartılıyoruz.Hemen çıkmalı.

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Sefa 1 ay önce

Bedelli istiyoruz

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Tuna 1 ay önce

Isimizden oluyoruz. 2016 da cikarilmali

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