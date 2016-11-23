Bedelli askerlik müjdesi 2017'de geliyor! AK Parti çalışmalara başladı

Bedelli Askerlik bekleyen binlerce kişiye müjde. Başbakanlık kaynakları bedelli askerlik bekleyenler için çalışmaların yapıldığını belirtiyor...



MİLYONLAR GENÇ BU HABERİ BEKLİYOR!



Son dönemlerde gündeme gelen bedelli askerlik konusunda ortaya atılan bir iddia gençleri heyecalandırdı. Haber24'ün ulaştığı başbakanlık kaynakları da bu konuda bazı çalışmaların yapıldığını, projenin Genel Kurmay Başkanlığı ile de görüşüldükten sonra Ak Parti Grubu tarafından meclise getirileceği öğrenildi...



BEDELLİ ASKERLİK YASASINDA NİHAYET RESMİ ADIMLAR!



Başbakanlıkta konuya ilişkin yapılan çalışmalara göre bedelli askerlik yasa tasarısı 2017 yılının ilk aylarında meclise sunulacak... Yasa meclise gelince tüm gözler mecliste grubu bulunan siyasi partilere çevrilecek...



KİLİT PARTİ MHP VE CHP



AK Parti'nin meclise getireceği yasa tasarısına CHP,MHP ve HDP'nin nasıl bir tepki vereceği şimdiden merak konusu olurken, düzenli profesyonel bir orduya geçmeyi hedefleyen Genel Kurmay Başkanlığı'nın projeye yeşil ışık yakacağı tahmin ediliyor...



Son Güncelleme: 23.11.2016 17:23