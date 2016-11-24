Başkanın evinde PKK dokümanları bulundu

Bitlis'te düzenlenen terör operasyonunda DBP'li Belediye Başkanı Hüseyin Olan ile Belediye Meclis Üyesi Nevin Daşdemir Dağkıran gözaltına alındı.



Bitlis Valiliğinden, terör operasyonunda gözaltına alınan DBP'li Belediye Başkanı Hüseyin Olan ile Belediye Meclis Üyesi Nevin Daşdemir Dağkıran'ın evlerinde ve makam odalarında yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik kapsamlı ve duyarlı çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ''terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek'' suçlamasıyla iki kişiye yönelik kent merkezi ve Güroymak ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, DBP'li Belediye Başkanı Olan ile Belediye Meclis Üyesi Daşdemir Dağkıran'ın gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, ''Şahısların evlerinde, Bitlis Belediyesindeki makam odalarında ve Dilan Kadın Dayanışma Merkezinde arama yapılmıştır. Aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirilmiştir. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda şahıslar hakkında adli tahkikat başlatılmıştır. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadele, halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlıkla devam etmektedir.'' ifadelerine yer verildi.