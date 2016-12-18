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Başkan Fazıl Türk görevden uzaklaştırıldı, polis onu arıyor!

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar çerçevesinde, örgüte yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla Mersin Akdeniz Belediye Başkanı HDP'li Fazıl Türk görevden uzaklaştırıldı

18 Aralık 2016 Pazar 13:27
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Başkan Fazıl Türk görevden uzaklaştırıldı, polis onu arıyor!

BELEDİYE BAŞKANI FAZIL TÜRK ARANIYOR

 "PKK/KCK" soruşturması kapsamında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı "PKK/KCK terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla HDP'li Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk hakkında gözaltı kararı verildi;Türk'ün yakalanması için polis çalışmalarını sürüyor.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI!

Alınan gözaltı kararı ve elde edilen belgeler neticesinde, İçişleri Bakanlığı Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk'ü görevinden uzaklaştırdı. Türk'ten boşalan görebe  vekil olarak Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş getirildi.

Son Güncelleme: 18.12.2016 14:12
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